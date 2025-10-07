Петър остана настоятелен и реши, че ще опита да оправи нещата между него и Кристина. Двамата проведоха разговор, в който тя разкри недоволството си от развитието на случилото се в епизод 22 и определено успя да изненада актьора с решението си.

Двойката се отдели край басейна, за да обсъдят насаме случилото се от предишния ден.

"Не съм от хората, които отмъщават на някого. Просто, когато не намирам смисъл да се обяснявам и да комуникирам с един човек, предпочитам да се дистанцирам", заяви юристката.

Тя върна лентата назад, още когато близнаците Атанас и Стефан бяха пристигнали във вилата и тогава отново претърпяха сблъсък на ревност. Разбира се, отново стана въпрос за имената на бившите си, за които разказа в предишния епизод.

Петър подробно обясни реакцията си, но не получи разбиране отсреща.

"Как трябва да ти обясня, че това нещо ме кара физически да се чувствам зле? Не защото съм неуверен, а защото просто много те харесвам и в моята глава ти си един идеален образ", каза актьорът.

Двамата продължиха с добрия тон, но Кристина отсече: "Няма да се разберем!"

Тя продължи да се аргументира като посочи примери от поведението на Петър, които не ѝ харесват, например пиенето.

След като не успяха да се разберат, те продължиха със словесните нападки пред Дениз и Виктор, което създаде много конфузна среда.

Как приключи спора им - вижте в следващото видео.

