Кристина Кръстинова е сладка бамбина с джобни размери и изящно лице. Участва в „Ергенът“, сезон 2.
Стилът й е елегантен, корекциите - минимални, ненатрапчиви и точно на място. Визията ѝ е безупречна. Самочувствието - високо.
Осъзнала е, че има проблем с изразяването на чувствата си. Вече е по-отворена към хората. Мечтае за любов като в приказките и е готова да разголи душата си пред подходящ партньор.
От кой град/село е Кристина?
Бяла Слатина.
Какво учи/работи Кристина?
Завършила е право в УНСС, работи като юрист. Била е стажант в престижна адвокатска кантора, както и в Следствието към Софийската градска прокуратура.
Кристина за любовта и връзките
В любовта Кристина има горчив опит – обичала е, но доста пъти е била заблуждавана и лъгана. Прри предишното си участие в "Ергенът" признава, че и е било много трудно да се довери на някого и да повярва в намеренията му.
Освен красива е и финансово независима. Промяната ѝ е предимно градивна по отношение на студенината, която показа в предишния сезон на „Ергенът“.
Едно от екстремните неща, които опитва, е да плува с опашка на русалка. Има домашен любимец кученце. Печели титлата Miss Universe Bulgaria за 2022.
Всичко най-любопитно следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK