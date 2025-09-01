Кристина Кръстинова е сладка бамбина с джобни размери и изящно лице. Участва в „Ергенът“, сезон 2.

Стилът й е елегантен, корекциите - минимални, ненатрапчиви и точно на място. Визията ѝ е безупречна. Самочувствието - високо.

Осъзнала е, че има проблем с изразяването на чувствата си. Вече е по-отворена към хората. Мечтае за любов като в приказките и е готова да разголи душата си пред подходящ партньор.

От кой град/село е Кристина?

Бяла Слатина.

Какво учи/работи Кристина?

Завършила е право в УНСС, работи като юрист. Била е стажант в престижна адвокатска кантора, както и в Следствието към Софийската градска прокуратура.

Кристина за любовта и връзките

В любовта Кристина има горчив опит – обичала е, но доста пъти е била заблуждавана и лъгана. Прри предишното си участие в "Ергенът" признава, че и е било много трудно да се довери на някого и да повярва в намеренията му.

Освен красива е и финансово независима. Промяната ѝ е предимно градивна по отношение на студенината, която показа в предишния сезон на „Ергенът“.

Едно от екстремните неща, които опитва, е да плува с опашка на русалка. Има домашен любимец кученце. Печели титлата Miss Universe Bulgaria за 2022.

