Дениз е бивша плейметка и една от най-обсъжданите участнички в „Ергенът“, сезон 1.

Дениз се стреми се към по-високи цели и признава допуснатите грешки в миналото. Готова е и да създаде семейство и влиза в риалитито, за да намери уравновесен мъж, който да ѝ даде спокойствие. В нея обаче все още се долавя следа от дивото момиче, което пали, без да брои до десет. Коя ли ще надделее - новата или старата Дениз?

Какво работи/учи Дениз?

Работи като модел и инфлуенсър. Завършила е психология и продължава образованието си като магистър по клинична психология в НБУ. Приоритет ѝ е образованието. През 2018 г. става първа подгласничка на „Мис Плеймейт“.

Дениз за връзките и любовта



Споделяла е, че иска мъжът до нея да бъде висок, интелигентен и забавен. "Да обичаш до полуда съвсем не е достатъчно" - споделя тя.

Дениз в Ергенът, сезон 1



Моделката, която завърши на второ място, и до ден-днешен продължава да прави това, което обича, а именно да бъде пред камерите и светлините на прожекторите. Брюнетката често публикува снимки от рекламни кампании и събития, свързани с модата. Скоро започна и свой подкаст.