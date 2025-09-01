С началото на новия телевизионен сезон bTV предлага още по-пикантна и вълнуваща версия на най-романтичното предаване - "Ергенът: Любов в рая". Сюжетът се премества на екзотичния остров Родос, правилата се разчупват, а участниците са всичко друго, но не и случайни. Три от най-емблематичните жени от предишни сезони - Дениз Хайрула, Анна „Шермин“ Метушева и Кристина Пламенова се завръщат с блясък.

Дениз Хайрула - между светлината на прожекторите и уязвимостта

Позната с кариерата си на модел и силно онлайн присъствие, Дениз остави ярък отпечатък с енергия, самочувствие и непоколебимост с участието си в първия сезон на предаването. В новото издание тя се представя като вече по-зряла и уравновесена, но не по-малко амбициозна. Завръщането ѝ в шоуто е не само търсене на любов, но и лично послание - възможност да покаже себе си извън рамките на конкуренцията и етикетите.

Шермин - провокация със замисъл

Анна Метушева, по-позната като Шермин, винаги е била лице, което разделя публиката на две групи. Стилна, провокативна и с ясно изразена индивидуалност, тя е от участничките, които не се страхуват да говорят открито, дори и това да предизвика напрежение. В новия сезон Шермин изглежда по-зряла и осъзната, но отново със стабилна самоувереност.

Кристина Пламенова - тишина, която говори повече от думите

Кристина не получи много екранно време в своя предишен сезон и остави усещане за недоизказаност. В „Любов в рая“ тя има възможност да се изяви в цялата си пълнота - интелигентна, чувствителна и вътрешно силна. Кристина влиза в новия сезон не заради втори шанс, а за да заяви себе си в контекст, който ѝ позволява да блесне не само с визия, но и с присъствие.

