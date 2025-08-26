"Ергенът:Любов" в Рая стартира този понеделник - 1 септември от 21:30 ч. по BTV с водеща Райна Караянева. Романтичното предаване обещава екзотична атмосфера на остров Родос, където страст, романтика и съперничество ще сблъскат самоуверени мъже с изкусителни жени.

В шоуто зрителите ще станат свидетели на възходи и падения, интриги, обрати и много забавни моменти от добре познати дами, но и други нови, интересни участнички. С вълнуващ сюжет от горещи приключения, „Ергенът: Любов в рая“ ще пренесе зрителите в бленуван рай, където участниците ще преживеят куп от различни емоции, докато се борят за вниманието на човека, обект на тяхното желания.

„Ергенът: Любов в рая“ е реализиран в редица страни по света. Риалити формата е категоричен фаворит на зрителите в САЩ и Австралия, където отбелязва рекордни резултати с премиерните си сезони. Със сериозна заявка, предаването стъпва на българския телевизионен пазар за първи път тази есен.

Очакват ви многобройни изненади и неподозирани развръзки - не пропускайте!

Ако сте пропуснали видеото най-отгоре, гледайте тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK