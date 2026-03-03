Колкото повече стават участниците в сезон 5 на „Ергенът“, толкова по-забавни са и отношенията и репликите между тях. Между ревност, флирт и драматични погледи се раждат изказвания, които смекчават напрежението - или пък го засилват още повече.
Ето кои са най-забавните акценти от епизод 9 на романтичното риалити.
Михаела за Марин: "Дръж го тайно, докато не е трайно."
"Иска да си ме вземе на слончето и направо да си ме прибере."
"Когато тичаш след една пеперуда, тя бяга от теб. Но когато построиш красива градина, пеперудата сама си идва при теб."
Румяна за Марин: "Интересът му към Михаела е по-заявен. Нашият е "по-шейки", един такъв…"
"Сятам, че изразявам много претенции – повече, отколкото Михаела."
"Аз смятам нищо да не правя. Просто ще се отдръпна и ще наблюдавам. За да покаже той какво иска."
Нурджан за Вероника: "Той (Стоян) дава роза на една жена, тя я приема, но гледа към друг (Марин)."
Санта Китана: “Като булка съм дошла, само ми липсва младоженецът.”
“Не съм за разправяне аз.”
"Може да съм всичко, но не и светица! И съм доста пъстра като човек. И странна за някои хора."
"Не съм тортичка за хапване, по-скоро съм горчив сос."
"Не харесвам мъже, които имат две полукълба – едно рационално и едно нерационално."
За френската целувка: "Трябва да има езиче там, пералня да върти."
"Ако един мъж се влюби, дори да е с най-слабите ангели, те по никакъв начин няма да му повлияят. Той ще си знае, че иска лудата Санта Китана."
"Свиквайте, няма да ме видите с нищо по-облечена."
Марая: "Мога да спечеля един мъж с грижа, с отношение, с внимание, с подкрепа, с любов."
"Аз тук дойдох – миската с едната мозъчна клетка."
Кати: "Занимавам се главно с глупости. Накратко – може би съм инфлуенсър."
"Мнението ми за съвременните мъже е, че малко са жени."
"Печеля мъжете с хумор и харизма."
"Искам някой да ме води за носа."
Санта Китана: "Какви кокосчета харсваш? Големи или малки?"
Кати: "Среден размер предпочитам."
"Може всички да направим една голяма оргия и да приключим въпроса."
Стоян за Санта Китана: "Тя е всичко друго но не и облечена."
"Тя е в центъра на пиесата."
