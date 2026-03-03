Колкото повече стават участниците в сезон 5 на „Ергенът“, толкова по-забавни са и отношенията и репликите между тях. Между ревност, флирт и драматични погледи се раждат изказвания, които смекчават напрежението - или пък го засилват още повече.

Ето кои са най-забавните акценти от епизод 9 на романтичното риалити.

Михаела за Марин: "Дръж го тайно, докато не е трайно."

"Иска да си ме вземе на слончето и направо да си ме прибере."

"Когато тичаш след една пеперуда, тя бяга от теб. Но когато построиш красива градина, пеперудата сама си идва при теб."

Румяна за Марин: "Интересът му към Михаела е по-заявен. Нашият е "по-шейки", един такъв…"

"Сятам, че изразявам много претенции – повече, отколкото Михаела."

"Аз смятам нищо да не правя. Просто ще се отдръпна и ще наблюдавам. За да покаже той какво иска."

Снимка: Филип Станчев

Нурджан за Вероника: "Той (Стоян) дава роза на една жена, тя я приема, но гледа към друг (Марин)."

Санта Китана: “Като булка съм дошла, само ми липсва младоженецът.”

“Не съм за разправяне аз.”

"Може да съм всичко, но не и светица! И съм доста пъстра като човек. И странна за някои хора."

"Не съм тортичка за хапване, по-скоро съм горчив сос."



"Не харесвам мъже, които имат две полукълба – едно рационално и едно нерационално."

За френската целувка: "Трябва да има езиче там, пералня да върти."

"Ако един мъж се влюби, дори да е с най-слабите ангели, те по никакъв начин няма да му повлияят. Той ще си знае, че иска лудата Санта Китана."

"Свиквайте, няма да ме видите с нищо по-облечена."

Снимка: Филип Станчев

Марая: "Мога да спечеля един мъж с грижа, с отношение, с внимание, с подкрепа, с любов."

"Аз тук дойдох – миската с едната мозъчна клетка."

Кати: "Занимавам се главно с глупости. Накратко – може би съм инфлуенсър."

"Мнението ми за съвременните мъже е, че малко са жени."

"Печеля мъжете с хумор и харизма."

"Искам някой да ме води за носа."

Санта Китана: "Какви кокосчета харсваш? Големи или малки?"

Кати: "Среден размер предпочитам."

"Може всички да направим една голяма оргия и да приключим въпроса."

Стоян за Санта Китана: "Тя е всичко друго но не и облечена."

"Тя е в центъра на пиесата."

