Ана - Шермин е модел, снима по целия свят. Говори пет езика - български, иврит, руски, турски и английски. Има страст към литературата, която малцина биха очаквали от нея.

След участието ѝ в "Ергенът", сезон 3, започва отношения с мъж, които продължават близо година, докато не разбира, че той има връзка и с друга. Без колебания търси своята съперница. Двете се сприятеляват и дружно зарязват въпросния Дон Жуан. За Шермин това е затворена книга. Време е за ново приключение.

Провокативна, секси и самоуверена. Знае как да се държи, за да спечели един мъж. Рядко остава сама, но връзките ѝ са краткотрайни.

Къде е родена?

Родена е в Ловеч, но от 18 години живее в Тел Авив. Заради обстановката в Израел се връща в България. Родителите й са българи, но вторият съпруг на майка й е евреин и затова живеят в Израел.

Какво работи/учи Шермин?

Модел и инфлуенсър. Учила е психология.

Шермин за любовта и връзките

"Трябва и изисквам да съм единствената."

Има над 100 000 последователи в Инстаграм. Тъй като хората често проявяват интерес към тоалетите й, някой от тях могат да бъдат закупени от нея - избрани модели от личния й гардероб, носени малко или изобщо.

Обича да пътува. Предпочитаните й дестинации за почивка са Миконос, Милано, Банско и др. Шермин е зодия Овен. Има изключителна визуална прилика с майка си, на която благодари и за дългите крака. Шермин има малка татуировка между двете гърди.

При влизането си в "Ергенът", сезон 3, донесе специален подарък на ергена Алек - хамса, амулет, който предпазва от лоша енергия. Такъв има във всеки еврейски дом. Предпазва от лоша енергия и лоши очи.

Контактувала е със световноизвестни личности, излизала е с Тайга, и е била гадже на Алек Монополи.

