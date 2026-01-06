Стикерите по стъклени буркани, вази, свещници или бутилки често са „обещание“ за трудност и разочарование. След отделянето на хартията, винаги остава лепкава следа, която не може да се измие с обикновена вода и мигновено разваля вида на иначе перфектно чистото стъкло.

А подобен остатък е магнит за прах, мазнини и отпечатъци – и внезапно красивият декоративен предмет изглежда занемарен.

Но място за драма няма - повечето лепила, използвани върху етикетите, имат много ясни физически и химически „слабости“. Някои се разграждат при контакт с алкохол, други омекват при топлина, а трети губят сцеплението си при контакт с мазнини или леки киселини.

5 домашни трика за съвършено чисто стъкло

Алкохол

Той действа като ефективен органичен разтворител, който разрушава молекулните връзки в лепилата на основата на смола. Употребата е съвсем проста - след като премахнем по-голямата част от стикера, нанесяме алкохола върху остатъка с памучен тампон или мека кърпа за няколко минути. Накрая просто избърсваме.

Топъл оцет

Дестилираният бял оцет съдържа киселина, която разгражда лепилата на водна основа. А ако е леко затоплен, ефективността му се увеличава, тъй като топлината омекотява още повече лепилото. Кърпа, напоена с топъл оцет, поставяме върху лепкавата зона за поне пет минути. След като лепилото се разхлаби, отстраняваме го с пластмасов шпател или ръба на стара карта. Този метод е особено подходящ за по-големи повърхности.

Снимка: iStock

Сода за хляб и гореща вода

Първо накисваме стъкления предмет във много гореща вода, за да омекне лепилото. След това поръсваме сода за хляб върху остатъците и леко разтъркваме с влажна микрофибърна кърпа. Содата действа като лек абразив – достатъчно силна за лепилото, но нежна към стъклото.

Сешоар

Топлината често е решаваща при упорити лепила. С помощта на сешоара загряваме лепилото една до две минути от разстояние няколко сантиметра. След като лепилото омекне, използвайме пластмасов инструмент, за да го премахнем.

Масло

Мазнината прониква между лепилото и стъклото и намалява сцеплението. Достатъчно е просто да нанесем дебел слой, да покрием с алуминиево фолио и оставим да престои така поне 30 минути. Тъй като този метод оставя мазен филм, е задължително накрая да измием съда с топла вода и препарат.

И каквото и да правим, трябва изхождаме от правилото, че не всички лепила са еднакви. Ако един метод не сработи, просто означава, че трябва да използваме различно свойство на физиката или химията. Но резултатът винаги е един и същ: перфектно чисто стъкло, без следи, драскотини или доказателства, че някога е имало стикер.

