Пролетта е онзи дългоочакван момент, в който природата сякаш се събужда за нов живот. Но зад красивите представи за цъфтящи дървета и по-топли дни стои едно точно астрономическо събитие – пролетното равноденствие. Ето какво ни е подготвила пролет 2026 г.
Кога настъпва астрономическата пролет през 2026 г.?
През 2026 година астрономическата пролет в България ще настъпи на 20 март в 16:45–16:46 часа българско време.
Това е моментът на т.нар. пролетно равноденствие – ключова дата в календара, която бележи началото на пролетта в Северното полукълбо.
Какво представлява пролетното равноденствие?
На този ден се случва нещо наистина специално:
Слънцето пресича небесния екватор и преминава от южното към северното небесно полукълбо.
Резултатът?
- Денят и нощта са почти равни по продължителност
- Слънцето изгрява почти точно на изток и залязва почти точно на запад
- След тази дата светлата част на деня започва постепенно да нараства
- Всъщност денят е с няколко минути по-дълъг от нощта – заради пречупването на светлината в атмосферата и начина, по който измерваме изгрева.
Защо датата се променя всяка година?
Може би сте забелязали, че първа пролет не винаги е на една и съща дата. Това не е случайно.
Причината е в начина, по който работи календарът ни. Земята обикаля около Слънцето за приблизително 365,242 дни, а ние броим годините в цели дни.
Затова датата на равноденствието варира между 20, 21 или 22 март - високосните години „изместват“ деня.
Какво се случва в природата
С настъпването на астрономическата пролет започват и видимите промени около нас:
- температурите постепенно се повишават
- растенията започват да цъфтят
- животинският свят се събужда
- денят става по-дълъг от нощта
Това е началото на един от най-жизнените периоди в годината.
Какво ще е времето в деня на пролетното равноденствие през 2026 г.?
Макар да звучи изненадващо, първите дни на пролетта няма да бъдат типично „пролетни“. Според прогнозите за периода около 20 март:
- Балканите ще попаднат в зона на нестабилно време
- очакват се валежи от дъжд и сняг
- сутрешните температури ще са около 0°C
- дневните ще достигат между 3 и 8–10°C
С други думи – пролетта ще започне по-скоро зимно, отколкото пролетно. Но това е напълно нормално за март, който често ни поднася климатични изненади, все пак е „женският месец“.
Само няколко дни след настъпването на астрономическата пролет ни очаква още една промяна – преминаването към лятно часово време.
През 2026 г. това ще стане на 29 март, когато ще преместим часовниците с един час напред.
