Пролетта е онзи дългоочакван момент, в който природата сякаш се събужда за нов живот. Но зад красивите представи за цъфтящи дървета и по-топли дни стои едно точно астрономическо събитие – пролетното равноденствие. Ето какво ни е подготвила пролет 2026 г.

Кога настъпва астрономическата пролет през 2026 г.?

През 2026 година астрономическата пролет в България ще настъпи на 20 март в 16:45–16:46 часа българско време.

Това е моментът на т.нар. пролетно равноденствие – ключова дата в календара, която бележи началото на пролетта в Северното полукълбо.

Какво представлява пролетното равноденствие?

На този ден се случва нещо наистина специално:

Слънцето пресича небесния екватор и преминава от южното към северното небесно полукълбо.

Резултатът?

Денят и нощта са почти равни по продължителност

Слънцето изгрява почти точно на изток и залязва почти точно на запад

След тази дата светлата част на деня започва постепенно да нараства

Всъщност денят е с няколко минути по-дълъг от нощта – заради пречупването на светлината в атмосферата и начина, по който измерваме изгрева.

Защо датата се променя всяка година?

Може би сте забелязали, че първа пролет не винаги е на една и съща дата. Това не е случайно.

Причината е в начина, по който работи календарът ни. Земята обикаля около Слънцето за приблизително 365,242 дни, а ние броим годините в цели дни.

Затова датата на равноденствието варира между 20, 21 или 22 март - високосните години „изместват“ деня.

Какво се случва в природата

С настъпването на астрономическата пролет започват и видимите промени около нас:

температурите постепенно се повишават

растенията започват да цъфтят

животинският свят се събужда

денят става по-дълъг от нощта

Това е началото на един от най-жизнените периоди в годината.

Какво ще е времето в деня на пролетното равноденствие през 2026 г.?

Макар да звучи изненадващо, първите дни на пролетта няма да бъдат типично „пролетни“. Според прогнозите за периода около 20 март:

Балканите ще попаднат в зона на нестабилно време

очакват се валежи от дъжд и сняг

сутрешните температури ще са около 0°C

дневните ще достигат между 3 и 8–10°C

С други думи – пролетта ще започне по-скоро зимно, отколкото пролетно. Но това е напълно нормално за март, който често ни поднася климатични изненади, все пак е „женският месец“.

Само няколко дни след настъпването на астрономическата пролет ни очаква още една промяна – преминаването към лятно часово време.

През 2026 г. това ще стане на 29 март, когато ще преместим часовниците с един час напред.

