Дните стават осезаемо по-дълги, а слънцето все по-силно. Това са сигурни знаци, че природата излиза от зимния си ритъм и идва пролетта. Първите долетели щъркели в България вече са факт.

Кога и къде пристигат щъркелите?

В България най-разпространен е белият щъркел (Ciconia ciconia). Обикновено първите птици се появяват в края на февруари или началото на март. Когато зимата е по-мека, те пристигат малко по-рано, като първо се забелязват в Южна България и по поречието на река Марица. Масовото завръщане на популацията традиционно се случва през първата половина на март.

Тази година първите щъркели бяха забелязани край Бургас. „Пролетта току-що пристигна на крилете на щъркелите“, отбелязват от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

10 000 километра полет

Белите щъркели са дългомигриращи птици. Популациите зимуват основно в Източна и Южна Африка (Судан, Етиопия, Кения и Танзания). Те използват миграционния път Via Pontica, който следва крайбрежието на Черно море, минава през Турция и Близкия изток.

Любопитен факт е, че щъркелите избягват да летят над големи водни басейни. Те разчитат на т.нар. „термики“ – течения от топъл въздух, които се образуват само над сушата и им помагат да пестят енергия при дългия полет.

Как се ориентират щъркелите в дългия път?

Природата е дала на щъркелите сложна система за навигация:

Земното магнитно поле и позицията на слънцето.

Разпознаване на ландшафта (реки, планини, брегове).

Вроден инстинкт, като младите птици следват опита на по-възрастните.

Защо се връщат в същите гнезда?

Щъркелите са силно привързани към местата, където са отгледали малките си. Те често използват едно и също гнездо в продължение на много години, като всяка пролет го надграждат с нови клонки и кал. С времето теглото на едно гнездо може да надхвърли 500 кг. В България щъркелите намират подходящи условия в близост до хората – по покриви и стълбове, разположени до влажни зони и ливади, където се хранят с насекоми, жаби и гризачи.

Интересни факти за щъркелите

Те не пеят като останалите птици. Щъркелите комуникират чрез тракане с човки.

Снасят обикновено от 3 до 5 яйца, които се излюпват след около 34 дни.

Те са моногамни птици, но само в рамките на размножителния сезон.

Завръщането им остава един от най-силните символи в българската култура, бележещ началото на новия земеделски и природен цикъл.

