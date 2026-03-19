Докато в повечето страни по света тоалетната хартия традиционно е бяла, във Франция често може да се види розова. Това на пръв поглед необичайно предпочитание има своите културни и исторически обяснения.

Исторически произход

Популярността на розовата тоалетна хартия във Франция започва през 60-те години на XX век. По това време производителите започват да използват рециклирана хартия, която по естествен начин има сивкав и неособено привлекателен цвят. За да подобрят външния вид на продукта, те имали избор между избелване и оцветяване. В онзи период обаче избелването не било толкова широко разпространено или предпочитано, затова оцветяването се превърнало в практично решение.

Защо именно розово

"Бялото било твърде скучно", според французи

Изборът на розовия цвят няма еднозначно обяснение, но съществуват няколко логични причини.

Първо, цветната тоалетна хартия се е възприемала като част от интериора на банята и начин да се внесе естетика в ежедневието.

Второ, през 60-те и 70-те години цветните продукти за дома били изключително модерни, а розовото се утвърдило като предпочитан нюанс във Франция.

Трето, с времето този избор се превърнал в културна особеност, която се запазва и до днес.

Съществуват ли недостатъци

Въпреки визуалната си привлекателност, оцветената тоалетна хартия може да има и някои недостатъци. Някои оцветители биха могли да предизвикат кожни раздразнения при по-чувствителни хора. Освен това процесът на оцветяване може да има по-голямо въздействие върху околната среда в сравнение с необработената или избелена хартия.

