Да сме гневни и разстроени от изневерите на партньора е нормално, но психологическото напрежение от кръшкането може да имат пагубни последици върху психическото и физическо здраве.

"Рогоносците" не само по-често споделяли за симптоми от депресивно-тревожния спектър, но и развивали животозастрашаващо поведение, което най-често се изразява в:

- смущения в хранителния режим - 45%

- злоупотреба с пиенето - 44%

- прекаляване с фитнес тренировките - 29%

- необезопасен секс под въздействие на наркотици и алкохол - 25%

- пушене на марихуана - 19%

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"Изневярата е сред най-стресиращите и травмиращи събития в живота на една двойка", коментира ръководителят на изследването на М. Роузи Шраут.

Колкото повече хората винят себе си за постъпката на партньора, толкова по-зле се чувстват и по-често се впускат в рисково поведение.

Проучването на американските учени от Университета в Рино, Невада е обхванало 232 студенти със средна продължителност на връзката от 1,7 години, чиито партньор им изневерял през предходните 3 месеца.

Пълните резултати от научното изследване са публикувани в списание "Journal of Social and Personal Relationships".