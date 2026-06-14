Вече официално сме в сезона на отворените обувки! Но готови ли са краката ви? Освен педикюра, здравето на стъпалата също е от съществено значение за цялостния вид на ходилата. Ето как да подготвите петите си за любимите токчета, сандали и плажа.

По-меката и по-подхранена кожа не винаги изисква спешен педикюр. Има малки домашни ритуали, вдъхновени от старите бабини трикове, които могат да помогнат на краката да изглеждат спретнати и да се чувстват комфортно – особено когато сухата, мазолеста кожа е проблем.

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Вана със сода бикарбонат

Едно от най-популярните домашни средства за стягане на кожата на краката е да ги накиснете за кратко в хладка вода с малко сода бикарбонат. Това помага за омекотяване на кожата, което улеснява премахването на горния слой втвърдена кожа с нежна пила или пемза – без агресивното търкане, което бихте направили за общо почистване.

Снимка: Canva

Зехтин и мед за мекота

Зехтинът често попада в списъка с „любимите продукти на баба“ и с основание. Няколко капки с бърз масаж могат да помогнат на кожата да изглежда подхранена и по-мека, особено на сухи крака, които плачат за внимание.

Поради хидратиращите си свойства, медът често се използва в домашната грижа за кожата. Смесен с малко кисело мляко или прясно мляко, може да послужи като кратка маска за крака, която оставя краката ви много меки.

Алое вера за успокояване на кожата

Когато петите ви са особено сухи или изглеждат раздразнени, гелът от алое вера може да осигури охлаждащо и успокояващо усещане. Идеалното време за нанасяне? След душ или преди лягане, когато кожата има време да „абсорбира“ грижата.

Снимка: Canva

Крем + чорапи 

Понякога най-простият трик е най-добрият: крем за крака и меки чорапи за една нощ.

Идеята е проста – да се помогне на кожата да задържи влагата, докато си почива. На следващата сутрин често се събуждате с хубави, по-меки и по-подхранени пети.

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Ако петите ви са много болезнени, дълбоко напукани или изпитвате зачервяване и дискомфорт, домашните средства може да не са достатъчни и си струва да потърсите професионален съвет.

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