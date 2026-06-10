По време на почивката си, не само в Гърция, но и в други дестинации, много туристи допускат грешки, които могат да съсипят почивката им, да причинят загуба на пари, високи глоби и да създадат допълнителен стрес.

От на пръв поглед малки неща, които причиняват големи проблеми, до сериозни грешки, които могат да съсипят цялата ви почивка – това са нещата, които не бива да правите, ако искате безгрижен и безопасен престой в Гърция, а съветите са създадени от опита на стотици туристи, които споделиха своите истории и проблеми.

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Не допускайте тези грешки това лято

Не влизайте в морето, ако е издигнат червен флаг

Червеният флаг показва условия с висок риск, които представляват значителна опасност за посетителите. Този флаг предупреждава за бурно море, големи вълни, силни течения или други опасни ситуации в морето. Когато червеният флаг е показан, предупреждението трябва да се вземе сериозно и посетителите трябва да се въздържат от плуване, за да предотвратят сериозни последици.

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Не паркирайте на забранени места

Второ, не паркирайте превозното си средство на забранени места – ще загубите регистрационния си номер и разрешителното си! Казано по-просто, паркирането „само за минута“ не работи в Гърция. Паркирането на неоторизирани места, като например тези в близост до плажове или крайбрежни алеи, води до незабавно конфискуване на регистрационния ви номер, а глобите варират между 40 и 80 евро, в зависимост от мястото на нарушението. В допълнение към глобата, полицията може да ви отнеме шофьорската книжка за десет дни, като може да задържи регистрационния ви номер до двадесет дни.

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Спазвайте ограниченията за скоростта

За да избегнете високи глоби, тъй като законът в Гърция е много по-строг, но и да изложите себе си и другите участници в движението на опасност, е препоръчително да съобразите скоростта си с ограниченията и да не шофирате твърде бързо.

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Пазете личните си вещи и документи

Не оставяйте нищо ценно или безполезно в колата си, когато я напускате, това важи и за пазаруването в супермаркети близо до границата и оставянето на куфари и други вещи в колата. Случва се именно на такива места хората да стават мишени на крадци и джебчии!

Също така, гръцките медии предупреждават, че не бива да забравяте да проверявате на всеки граничен пункт дали всичките ви паспорти са върнати и дали всички те принадлежат на вас!

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Проверявайте рекламите за настаняване

Едно от най-важните неща, за да предотвратите провал на почивката си, преди дори да е започнала, е самото настаняване.

„Не се доверявайте сляпо на рекламите за настаняване в социалните мрежи“, предупреждават от Greece Info. Все повече туристи остават без пари и настаняване заради фалшиви реклами в социалните мрежи.

Списък с глоби за нарушения на движението в Гърция

  • Шофиране под въздействието на алкохол – от 78 до / над 1200 евро
  • Превишаване на ограничението на скоростта в населено място с до 20 км/ч – глобата е 40 евро за превишение до 20 км/ч и 100 евро за превишение от 20 до 30 км/ч
  • Преминаване на червен светофар и изпреварване през плътна линия – 700 евро
  • Непоставяне на предпазен колан – 350 евро
  • Неправилно паркиране – от 40 до 80 евро
  • Използване на мобилен телефон по време на шофиране – 100 евро или по-строги наказания, при повторни нарушения глобите са много по-високи
  • Пушене в превозно средство, ако в него има дете под 12 години – 1500 евро и отнемане на шофьорската книжка, според данните на сайта Autotriti.

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Гърция отлага влизането в сила на новата наредба за съдържанието на аптечките в автомобилите за началото на 2027 г. Според правилата, от 1 януари догодина аптечката в колата трябва да съдържа 16 артикула. Сред тях са изотермично одеяло, медицинска маска за лице и различни видове превръзки.

Всички продукти трябва да бъдат в срок на годност и със задължителната маркировка по европейски стандарт. Глобата за нарушителите ще бъде 30 евро.

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