По време на почивката си, не само в Гърция, но и в други дестинации, много туристи допускат грешки, които могат да съсипят почивката им, да причинят загуба на пари, високи глоби и да създадат допълнителен стрес.

От на пръв поглед малки неща, които причиняват големи проблеми, до сериозни грешки, които могат да съсипят цялата ви почивка – това са нещата, които не бива да правите, ако искате безгрижен и безопасен престой в Гърция, а съветите са създадени от опита на стотици туристи, които споделиха своите истории и проблеми.

Не допускайте тези грешки това лято

Не влизайте в морето, ако е издигнат червен флаг

Червеният флаг показва условия с висок риск, които представляват значителна опасност за посетителите. Този флаг предупреждава за бурно море, големи вълни, силни течения или други опасни ситуации в морето. Когато червеният флаг е показан, предупреждението трябва да се вземе сериозно и посетителите трябва да се въздържат от плуване, за да предотвратят сериозни последици.

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Не паркирайте на забранени места

Второ, не паркирайте превозното си средство на забранени места – ще загубите регистрационния си номер и разрешителното си! Казано по-просто, паркирането „само за минута“ не работи в Гърция. Паркирането на неоторизирани места, като например тези в близост до плажове или крайбрежни алеи, води до незабавно конфискуване на регистрационния ви номер, а глобите варират между 40 и 80 евро, в зависимост от мястото на нарушението. В допълнение към глобата, полицията може да ви отнеме шофьорската книжка за десет дни, като може да задържи регистрационния ви номер до двадесет дни.

Спазвайте ограниченията за скоростта

За да избегнете високи глоби, тъй като законът в Гърция е много по-строг, но и да изложите себе си и другите участници в движението на опасност, е препоръчително да съобразите скоростта си с ограниченията и да не шофирате твърде бързо.

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Пазете личните си вещи и документи

Не оставяйте нищо ценно или безполезно в колата си, когато я напускате, това важи и за пазаруването в супермаркети близо до границата и оставянето на куфари и други вещи в колата. Случва се именно на такива места хората да стават мишени на крадци и джебчии!

Също така, гръцките медии предупреждават, че не бива да забравяте да проверявате на всеки граничен пункт дали всичките ви паспорти са върнати и дали всички те принадлежат на вас!

Проверявайте рекламите за настаняване

Едно от най-важните неща, за да предотвратите провал на почивката си, преди дори да е започнала, е самото настаняване.

„Не се доверявайте сляпо на рекламите за настаняване в социалните мрежи“, предупреждават от Greece Info. Все повече туристи остават без пари и настаняване заради фалшиви реклами в социалните мрежи.

Списък с глоби за нарушения на движението в Гърция

Шофиране под въздействието на алкохол – от 78 до / над 1200 евро

Превишаване на ограничението на скоростта в населено място с до 20 км/ч – глобата е 40 евро за превишение до 20 км/ч и 100 евро за превишение от 20 до 30 км/ч

за превишение до 20 км/ч и за превишение от 20 до 30 км/ч Преминаване на червен светофар и изпреварване през плътна линия – 700 евро

Непоставяне на предпазен колан – 350 евро

Неправилно паркиране – от 40 до 80 евро

Използване на мобилен телефон по време на шофиране – 100 евро или по-строги наказания, при повторни нарушения глобите са много по-високи

или по-строги наказания, при повторни нарушения глобите са много по-високи Пушене в превозно средство, ако в него има дете под 12 години – 1500 евро и отнемане на шофьорската книжка, според данните на сайта Autotriti.

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Гърция отлага влизането в сила на новата наредба за съдържанието на аптечките в автомобилите за началото на 2027 г. Според правилата, от 1 януари догодина аптечката в колата трябва да съдържа 16 артикула. Сред тях са изотермично одеяло, медицинска маска за лице и различни видове превръзки.

Всички продукти трябва да бъдат в срок на годност и със задължителната маркировка по европейски стандарт. Глобата за нарушителите ще бъде 30 евро.

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На кои плажове Гърция забранява шезлонгите, вижте в следващото видео.