Защо гърците предлагат безплатни десерти, напитки или закуски. И как е в България?

В много заведения в Гърция се предлагат „домашно приготвени“ храни, които се дават като почерпка на клиентите. Защо гърците предлагат безплатни десерт, напитки или закуски. И как е в България?
Гостите са богове
В Древна Гърция „филоксения“ не е била просто културна концепция, а свещена. Вярвало се, че всеки гост може да бъде посрещнат божество, така че храната и подслона не са били по избор, а са били задължителни. С течение на времето тази традиция се превърнала в част от националната идентичност: гърците са известни със своето гостоприемство, независимо дали в селска механа или в изискан средиземноморски ресторант.
Храната е езикът на гръцкото гостоприемство. Много таверни ще ви предложат или предястие, напитка или малък десерт за сметка на заведението. Това е начинът на гърците да покажат гостоприемството си и да почерпят всеки, който прекрачи прага им.
Гръцкото гостоприемство води началото си от древната митология, където божества и легендарни фигури са оформяли ценностите на обществото. Такъв е дори Зевс - върховният бог, често е приемал формата на скромен пътешественик, за да изпита добротата на жителите. Тези, които са го посрещали, са били благословени, докато тези, които са му отказвали храна и подслон, са били наказвани. Тази история е подсилила важността на доброжелателното отношение към непознати и е затвърдила убеждението, че гостите могат да бъдат преоблечени богове.
Гостоприемство в Гърция
Гръцката дума за гостоприемство „филоксения“ произлиза от древните и съвременни термини „фило“, което означава любов, и „ксенос“, което означава непознат. По същество тя означава акт на внимание, грижа и щедрост към хора, които са непознати за нас, за нашия дом, за нашата земя, за нашата страна. Това е дълбокият смисъл, който обхваща уникалното значение на гръцкото гостоприемство.
Независимо от самоличността на госта, домакинът е трябвало да го посрещне с храна, напитки и подслон. Тези, които не са спазвали това морално правило, са рискували гнева на Зевс. Освен храна, напитки и подслон, домакинът е трябвало да предложи и баня, както и прощален подарък. Всичко това е отразено в Омировата поезия, където има сцени, в които гостите се радват на гостоприемството на своите домакини, пише grecotrulygreek.
Защо таверните предлагат безплатен десерт, плодове или напитки?
В Гърция често ще получите безплатен десерт. След като получите сметката си, повечето гръцки ресторанти ще ви донесат безплатен десертен поднос. През лятото това може да е гръцко кисело мляко с мед или купа диня.
Този обичай се нарича „керазма“, което се превежда като „почерпка“. Ако се върнете на едно и също място и са ви запомнили, вашият домакин може да ви попита с какво искате да се почерпите. Можете да поискате напитка или десерт след хранене.
Какво най-често получавате в Гърция като почерпка?
Едно нещо, което много хора може би не знаят за традиционните гръцки таверни, е, че те предлагат безплатен десерт накрая. Това не важи за по-елегантните заведения, а по-скоро за уютните, семейни заведения. През лятото можете да си поръчате кисело мляко с плодове и сладко, както и ревен със сладолед – сиропирана грис торта, подсладена с портокалови кори.
На остров Крит, освен десерт, повечето места сервират и местна „ракия“, подсладена с мед, лимон или други подправки. Това е перфектният дижестив, особено преди следобедната дрямка. Внимавайте обаче: местните са свикнали с него, но няколко допълнителни чаши могат бързо да ви опиянят.
Задължително ли е даването на бакшиш в Гърция?
Бакшишите в Гърция не са задължителни, но обикновено се възприемат като учтив начин да се покаже признателност за добро или изключително обслужване. За разлика от други страни, културата на бакшишите в Гърция е много по-спокойна: често малък процент от сметката или дори закръгляване на сумата до най-близкото евро е достатъчно, за да изразите благодарността си.
За разлика от страни като Съединените щати, работещите в сектора на услугите в Гърция обикновено не разчитат на бакшишите като значителна част от доходите си. Въпреки това всяка предложена сума се счита за добре дошъл бонус и се приема с благодарност.
Въпреки че електронните плащания чрез дебитни и кредитни карти вече са широко приети в цяла Гърция, парите в брой остават много важни. Затова се препоръчва да носите със себе си монети и дребни банкноти, за да можете да давате бакшиш в евро.
Как е в България?
В България се предлагат безплатни десерти и напитки, но не навсякъде и не винаги. Най-често такива се предоставят на клиентите при повод, на по-луксозни места или като част от промоция. Когато в заведение стане ясно, че има рожденик, той може да получи десерт, а дори цяла торта и песен, изпълнена от персонала.
В по-добрите ресторанти често дават малък аперитив, хляб и дип и мини десерт след вечеря като почерпка за гостите, която не влиза в сметката. Това не е гарантирано, но е практика, която се среща.
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