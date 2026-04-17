Последното място, където бихте очаквали да намерите сварен рак, е в сладоледа, но точно това предлага магазин за сладолед в Хюстън, Тексас, по време на пика на сезона на раците през пролетта. Може ли това да се превърне в хит и на Балканите?

Ники Нго, собственичка на Red Circle Ice Cream, каза пред Reuters, че е започнала да сервира сладолед от раци през 2019 г., когато ѝ хрумнала идеята, докато яла раци на семейно събиране.

Процесът на приготвяне започва със смесване на разтопено масло, подправки каджун, чесън и други съставки, преди да се добавят живи раци за готвене. След това соковете от раци, маслото и подправките се добавят към кремообразна основа, която се смесва машинно в сладолед от раци. Сготвеният рак се поставя отгоре, като щипките висят над съда, в който е сервиран десерта... или предястието - вие решавате.

Нго предлага няколко съвета на любопитните клиенти, преди да сервира сладоледа, който има сладък, солен и пикантен вкус на морски дарове.

„Разбира се, препоръчвам ви да не целувате никого, след като ядете от сладоледа“, каза тя.

Нго препоръчва гостите първо да изядат месото от рака, след като развият главата от тялото му и след това я използват, за да загребват от сладоледа като с лъжица.

Отзивите на клиентите са смесени, някои не са във възторг, докато други са приятно изненадани, след като са опитали от кулинарното произведение.

Туристката каза, че вкусовете са били перфектни.

„Много ми харесва. Малко е солено, но е кремообразно, гладко. Малко пикантно“, каза тя.

Нго казва, че от януари получава обаждания от клиенти, които искат сладолед от раци.