Дръзки визии и запомнящи се тоалети – абитуриентите винаги са искали да бъдат най-забележителни именно в този специален ден.

Тази година зрелостникът Младен Младенов се превърна в истинска сензация в социалните мрежи с нестандартния си избор на абитуриентски тоалет. Вместо да заложи на класически костюм, папийонка и риза, младежът избра екстравагантна визия, в която основен акцент е златото.

Младен, който е от Ботевград и има над 68 хиляди последователи в TikTok, се появи на бала си в черна риза и панталон, комбинирани със златен корсет, отлят във формата на мъжко тяло. Именно той предизвика най-силните реакции онлайн.

Визията беше допълнена със златни гривни, масивно колие и нестандартни обувки – аксесоари, които рядко се свързват с традиционния мъжки абитуриентски стил. Впечатление направи и прическата му, украсена със златни детайли, както и гримът, с който завърши цялостната си концепция.

„Аз винаги съм бил по-екстравагантен и експресивен“, споделя Младен в интервю по време на бала.

Златният корсет е поръчан от чуждестранен сайт, а зрелостникът разказва, че веднага щом го видял, решил, че именно той ще бъде ключовият елемент в тоалета му за специалната вечер.

Негова дама на бала е сестра му, чиято визия също следва златно-черната стилистика. Тя е облечена с черна пола и ръкавици, комбинирани със златно бюстие и клъч в същия цвят.

Едно от видеата, публикувани от Младен в TikTok, вече има над 1,2 милиона гледания. В него той се провъзгласява за „крал“ на бала, а своята дама – за „кралица“.

Реакциите в социалните мрежи са разнопосочни – едни аплодират смелостта и индивидуалния стил на абитуриента, а други смятат, че визията му е твърде провокативна за подобен повод.

