Абитуриентския бал с вечерни рокли, костюми и скъпи ресторанти все повече отстъпва място пред други, по-разнообразни избори на младежите. Според последните актуални тенденции в България най‑често абитуриентите, които не ходят на бал, избират преживяване или покупка.

Абитуриентите все повече не ходят на бал

Все по-често се случва абитуриентите да пропускат бала си, за сметка на други, по-практични неща и избори на преживявания, които ги обогатяват. Основното, с което заместват вечерните рокли и костуми са:

пътуване

техника

спестяване за бъдещето

Много младежи предпочитат да заменят традиционния бал с пътуване, като това е една от най‑силните тенденции според активни дискусии в интернет форуми. Там родители и абитуриенти споделят, че често избират почивка на море - Гърция или кратка европейска дестинация вместо скъп бал. Това решение често е мотивирано от желанието да се избегнат големите разходи за тоалети и тържества, които могат да достигнат значителни суми.

Друга популярна алтернатива са инвестициите в техника. В това число влизат лаптопи и телефони, които ще са нужни на завършващите за университет или работа. Това се вписва в по‑широката тенденция за по‑прагматичен подход към разходите. Все повече младите мислят за бъдещето и бюджета си.

Някои абитуриенти избират да вложат средствата в курсове, обучения или шофьорска книжка, което се разглежда като по‑дългосрочна инвестиция. Практичните подаръци и преживяванията са по‑предпочитани от скъпите тоалети.

Има и абитуриенти, които решават да отбележат завършването си с малко частно парти с приятели вместо голям бал. Обикновено това са домашни събирания, градинско парти или наета къща за уикенд. Това е по‑достъпна и по‑лична алтернатива, която позволява повече свобода и по‑малко формалносто.

Според модни анализи за 2025 г., някои момичета избират да не купуват скъпи рокли, а да наемат тоалет. Други избират рокли, които не са твърде фрапантни, а визията им позволява те да бъдат използвани и по други официални поводи.

Най‑често срещани алтернативи на бала за 2026 г:

Пътуване – Солун, Истанбул, Road trip с кола из България – Велико Търново, Пловдив, Белоградчик; европейски столици. Много младежи казват: „Предпочитам спомени, не рокля за 800 лв.“

Покупка на техника – нов лаптоп за университета, iPhone, таблет (за лекции), смарт часовник, камера за влогове. Мотивът е „По‑добре нещо, което ще ползвам години.“

Шофьорски курсове – често предпочитани от момчета. Често младежите споделят, че парите за баха ги дали за книжка, защото това ще им е нужно за бъдеща работа.

Курсове и обучения – абитуриентите често инвестират в себе си. Най-често избират курсове по графичен дизайн, езиков курс (английски, немски), курс по програмиране, обучение по фотография; музикални уроци; курсове за маникюр или грим; йога или спортни инструктори.

Малко частно парти – вместо голямо тържество завършващите предпочитат да наемат къща с басейн за 2 дни. Задължително условие е родителите да не присъстват. Другите им предпочитания са:

градинско парти с барбекю

тематично парти - „90‑те“, „Холивуд“, „Пижама парти“

парти само за класа

Наем на тоалет или изобщо отказ от официален тоалет. В някои сайтове и магазини могат да се наемат рокли за сумите от 50–80 евро и нагоре. Много абитуриенти предпочитат спортно-елегантен стил бяла риза, дънки и токчета. С тениска на бала все по-често се превръща в предпочитан избор.

Много абитуриенти използват бюджета за нещо лично. Влагат в себе си под формата на:

Татуировка

Курс по танци

Абонамент за фитнес

Професионална фотосесия

Бижу за спомен

Голяма част от тях използват повода за доброволчество или включване в социален проект. Всички от класа събират парите си за бала и ги предоставят на приют за бездомни животни, дете със специални потребности и др.

