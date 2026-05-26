Принцеса Шарлот все повече прилича на майка си Кейт Мидълтън не само по стил и поведение, но и по интересите си. Оказва се, че 11-годишната дъщеря на принц Уилям и принцесата на Уелс е наследила и футболните предпочитания на майка си, избирайки да подкрепя английския клуб Челси.

Новината беше разкрита лично от принц Уилям по време на посещението му в Нанследан – устойчив жилищен проект в Корнуол, разработван от Херцогството на Корнуол. По време на визитата си той разговарял с деца от местно училище, а когато едно момиченце споделило, че е фен на Челси, Уилям с усмивка отвърнал: „Дъщеря ми обича Челси.“

Това вероятно е малък „семеен сблъсък“, тъй като самият принц Уилям е заклет привърженик на Астън Вила. Големият му син, принц Джордж, също често посещавамачове на отбора заедно с баща си и очевидно споделя футболната му страст.

Въпреки това Уилям неведнъж е казвал, че не държи децата му задължително да подкрепят любимия му клуб. Според него всяко от тях трябва само да избере своя отбор. С чувство за хумор той дори сподели, че най-малкият му син Луи подкрепя „поне пет различни отбора“.

Любовта на Кейт Мидълтън към Челси никога не е била пазена в тайна. Още през 2015 г. принцесата признава симпатиите си към клуба по време на благотворително събитие, когато открива, че с едно от децата там са фенове на един и същи отбор.

Освен футбола, Кейт и Шарлот споделят и много други общи интереси. И двете обичат спорта, времето сред природата и музиката. Младата принцеса свири на пиано, тренира гимнастика, играе нетбол и крикет и често впечатлява с активния си начин на живот.

Междувременно принц Уилям преживя особено емоционални моменти покрай любимия си Астън Вила. Миналата седмица той пътува до Истанбул, за да гледа финала на Лига Европа, където отборът му постигна историческа победа с 3:0 срещу Фрайбург. Бъдещият крал не успя да скрие вълнението си и дори беше заснет със сълзи в очите след края на мача.

След победата Уилям публикува лично заснети кадри от трибуните в официалните канали на Кенсингтън Палас – нещо необичайно за британското кралско семейство. Само ден по-късно той отново се върна към кралските си задължения в Корнуол, макар и с дрезгав глас след бурните футболни емоции.