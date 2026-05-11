По време на студентските си години в университета „Сейнт Андрюс“ в Шотландия, Принц Уилям използва тайно име, за да избегне прекаленото внимание и да води по-нормален живот далеч от кралските протоколи.

Според публикацията, бъдещият престолонаследник често се представял с името „Стив“, когато искал да остане по-незабелязан сред състуденти и нови познати. Макар опитът му да бъде „обикновен студент“ да не бил напълно успешен, това показвало желанието му да се впише в университетската среда без непрекъснатия интерес към кралското му положение.

Студентските години в Сейнт Андрюс

Университет винаги е имал специално значение в живота на принц Уилям. Именно там той започва обучението си по история на изкуството, а по-късно сменя специалността си с география. Той известен не само като едно от най-престижните учебни заведения във Великобритания, но и като мястото, където Уилям среща бъдещата си съпруга Кейт Мидълтън.

Любовната история на Уилям и Кейт

Връзката между двамата започва именно по време на следването им. Първоначално те били просто приятели и живеели в обща студентска къща заедно с други свои колеги. С течение на времето отношенията им се задълбочили и постепенно се превърнали в една от най-обсъжданите романтични истории в британското кралско семейство. Днес Принц Уилям и Кейт Мидълтън са сред най-популярните членове на британската монархия и често привличат вниманието с баланса между кралските задължения и семейния си живот.

Опит за нормалност под светлината на прожекторите

Въпреки че бил един от най-разпознаваемите жители във Великобритания, принц Уилям полагал усилия да изживее поне част от студентските си години като всеки друг младеж. Използването на различно име било само една от малките стратегии, чрез които се опитвал да избяга от непрекъснатото обществено внимание. Историята показва колко трудно може да бъде за членовете на кралското семейство да намерят лично пространство, дори в периоди, които за повечето хора са свързани със свобода, приятелства и обикновен студентски живот.