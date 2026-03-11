Британската монархия преминава през един от най-трудните си периоди в съвременната история. Това, което доскоро само се шепнеше зад стените на Бъкингамския дворец, вече се крещи по улиците на Лондон. По време на голямото празнично събитие в Уестминстърското абатство, крал Чарлз, принц Уилям и Кейт Мидълтън се сблъскват с нещо, което не се случва често – откритото недоволство на гражданите.

Какво разгневи британците?

Причината е скандалният брат на краля – Андрю. Преди броени дни той бе арестуван заради сериозни подозрения в злоупотреба с власт и връзки с покойния Джефри Епстийн. Случаят с Джефри Епстийн е една от най-мрежовите и скандални криминални истории на XXI век, която продължава да се развива с огромна сила и през 2026 г. Това не е просто история за един човек, а за мащабна мрежа за трафик на хора, включваща политическия, бизнес и социален елит на света.

За британците това е въпрос на правосъдие: Има ли недосегаеми, защото носят синя кръв?

Протестиращите посрещнаха кралското семейство с плакати „Какво знаехте?“. Те искат отговори дали Чарлз и Уилям са били наясно с действията на Андрю през годините и защо той е бил защитаван от институцията толкова дълго. Това е първата публична поява на крал Чарлз, принц Уилям и Кейт Мидълтън след шокиращия арест на бившия принц Андрю, сочи People.

Снимка: Getty Images

Преди години Андрю работи като специален търговски представител на Великобритания. Тази позиция му дава достъп до важна и поверителна държавна информация. Сега разследващите проверяват дали той не е предавал тези тайни на Епстийн. С други думи – хората се питат дали един принц е предал доверието на държавата си, за да услужи на човек с тъмно минало.

„Ако се разкрие, че някои хора са знаели неща – независимо дали става дума за членове на кралското семейство, или служители – тогава трябва да се поеме отговорност“, коментира Робърт Джобсън.

Снимка: Getty Images

Арестът, който промени всичко

Припомняме, че на 19 февруари сутринта, полицията нахлува във фермата Ууд в имението Сандрингам и арестува брата на краля по подозрение в злоупотреба с публична длъжност. Това е първият арест на член на кралското семейство от 1649 г. насам. Андрю прекарва 11 часа в полицейския участък в Айлшам, преди да бъде освободен, докато полицията продължава да работи по случая.

Снимка: Getty Images

Според източници от двореца, моментът, в който камерите улавят Андрю на задната седалка на полицейска кола, е „върховно унижение“ за монархията.

Реакцията на крал Чарлз и мълчанието в семейството

77-годишният крал Чарлз веднага излезе с официално съобщение. С думите: „Законът трябва да се изпълнява“, той дава ясно да се разбере, че ще бъде обективе, независимо от роднинската връзка. Според експерти това е категоричен знак, че кралят се опитва да спаси доброто име на монархията, като се разграничава от Андрю.

Докато монархията полага усилия да защити имиджа си, в най-близкия кръг на обвиняемия цари силна тревожност. Дъщерите му – принцеса Беатрис и принцеса Евгения, преживяват тежко новината за ареста. Двете сестри се опитват всячески да предпазят децата си от безмилостното медийно внимание и огромния скандал, който поглъща всичко по пътя си. В същото време бившата съпруга на Андрю – Сара Фъргюсън, се намира извън страната. Но дори и далеч от Лондон, тя остава под зоркото око на властите и медиите заради миналото си и близостта си с бившия херцог.

