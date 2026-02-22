Дъщерята на принц Хари и Меган Маркъл, принцеса Лилибет, която ще навърши пет години през юни, се твърди, че никога не е срещала някой от най-близките си роднини. Младата кралска особа се присъедини към родителите си по време на единственото си пътуване до Обединеното кралство преди четири години, но от раждането си през 2021 г. се смята, че Лилибет никога не е имала възможност да се срещне с чичо си, принц Уилям.

Хари и Меган пътуваха с двете си деца до Обединеното кралство през юни 2022 г. за празненствата на платинения юбилей на покойната кралица Елизабет II. По време на посещението на семейството, Лилибет, която по това време беше на една година, се срещна за първи път лично с прабаба си и дядо си крал Чарлз.

Смята се обаче, че Съсекс и Уелс не са се срещали насаме по време на пътуването, което кралският автор Ръсел Майърс обясни с ограничения им контакт в новата си книга „Уилям и Катрин: The Intimate Inside Story“

„Докато Хари и Меган празнуваха раждането на дъщеря си Лилибет на 4 юни 2021 г., Уилям и Катрин изпратиха подарък и картичка с поздравления“, написа той.

Той продължи: „На 4 юни Хари и Меган организираха малко парти за първия рожден ден на дъщеря си - възможност за кралицата да се срещне с правнучката си за първи път. Въпреки приветствеността, проявена към монарха, Съсекс не се запознаха с Уилям и Катрин – отношенията между двойките останаха изключително обтегнати.“

Снимка: Getty Images

Уилям се познава с племенника си Арчи

Принцът и принцесата на Уелс се срещнаха с племенника си, принц Арчи, малко след раждането му през май 2019 г. Кралската двойка се срещна лично с племенника си във Фрогмор Котидж в Уиндзор, където Хари и Меган живееха по това време, седмица след раждането му. Трите им деца, принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи, не присъстваха на срещата.

Уилям и Кейт вече са честитили публично рождения ден на Арчи и Лилибет. За първия рожден ден на Лилибет през юни 2022 г. кралската двойка написа: „Пожелаваме много честит рожден ден на Лилибет, която днес навършва една годинка!“

Месец по-рано те пожелаха на Арчи честит трети рожден ден със снимка, на която членове на кралското семейство са на кръщенето на Арчи през 2019 г. „Пожелавам на Арчи честит трети рожден ден днес“, гласеше надписът.

Снимка: Getty Images

Връзката на Хари с Уилям

Хари е говорил публично за разрива си със семейството си, включително с брат си Уилям, през годините. След като напусна кралското семейство и се премести от Обединеното кралство в САЩ през януари 2020 г., Хари отгледа двете си деца със съпругата си Меган в имението им в Монтесито.

В интервю за „60 минути“ от 2023 г., Хари каза по това време, че не поддържа връзка с брат си.

„Очаквам с нетърпение да можем да намерим мир“, каза Хари, когато го попитаха дали говори с Уилям. Когато водещият Андерсън Купър настояваше да обясни колко време е минало, Хари добави, че става въпрос за „известно време“.

В същото интервю той каза за връзката си с брат си: „Брат ми и аз се обичаме. Обичам го много. Имаше много болка между нас двамата, особено през последните шест години.“

