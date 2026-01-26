Бъкингамският дворец е в състояние на „тиха паника“. Новината, че Меган Маркъл планира своето голямо завръщане във Великобритания, разтресе из основи кралската институция.

Източници от Острова разкриват, че персоналът в няколко кралски домакинства вече се подготвя за мащабни „смущения“, тъй като Меган никога не пристига сама, сочи The News.

Блясък в Юта на фона на семейните драми

Снимка: Getty Images

Докато в Лондон се подготвят за „бурята Меган“, херцогинята демонстрира холивудско самочувствие на хиляди километри разстояние. Меган и принц Хари направиха своята първа съвместна поява за 2026 година на филмовия фестивал „Сънданс“ в Юта.

Двойката присъства на премиерата на най-новия си документален филм Cookie Queens или в превод „Кралици на бисквитките“. Проектът е с 91-минутна продължителност, на който двамата с Хари са изпълнителни продуценти чрез Archewell Productions. Филмът проследява амбициите на четири момичета скаути и има много специално значение за Меган, която самата е била скаут в детството си, а майка й Дория е била водач на отряда им.

Филмов фестивал Сънданс: Принц Хари и Меган Маркъл представят нов документален филм

Снимка: Getty Images

Бляскавата усмивка на принц Хари под светлините на „Сънданс“ обаче е само маска, която крие изтощението от една тежка седмица в Лондон. Само дни преди премиерата в Юта, 41-годишният принц преживя истински емоционален срив по време на разтърсващите си показания пред Върховния съд. Той е част от група знаменитости, включително Елтън Джон и Елизабет Хърли, които водят безпощадна съдебна битка срещу Associated Newspapers Limited, сочи Ary News.

В съдебната зала Хари не успя да скрие болката си, говорейки за системния тормоз, на който е подложено семейството му. С треперещ глас принцът заяви, че незаконното събиране на информация и постоянните интриги на пресата са превърнали живота на съпругата му Меган в „абсолютна мизерия“.

Според присъстващи в залата, Хари е изглеждал видимо разстроен, когато е описвал как медийният натиск е повлиял на психическото здраве на Меган. Именно този горчив опит в Лондон е причината персоналът в Двореца да изпитва такава „тревожност“ от завръщането на двойката – за Хари и Меган това не е просто визита, а завръщане на „бойното поле“, където всяка тяхна стъпка се превръща в оръжие.

Хаос или нова стратегия?

Завръщането на Меган на британска земя се очертава като най-чаканото и същевременно най-плашещото събитие за кралския персонал. С новия си филм в ръка и съдебните битки на Хари на заден план, Съсекс ясно показват, че не възнамеряват да се оттеглят в тишина.

Дали новият им съвместен порект ще подслади горчивия вкус на отношенията им с Лондон, или Дворецът основателно се готви за „пълен хаос“, предстои да разберем.

Вижте повече от премиерата на „Кралици на бисквитките“ в галерията най-горе.

Принц Хари, който се завърна вече посети Великобритания, но без Меган Маркъл - вижте ето тук:

