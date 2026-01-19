Меган Маркъл щедро повдигна завесата на личния си живот, споделяйки поредица от видеа в социалните мрежи, които дадоха поглед към семейното ѝ щастие със съпруга ѝ принц Хари и двете им деца – Арчи и Лилибет.

Малко преди планираното посещение на Хари във Великобритания, херцогинята на Съсекс използва Instagram, за да сподели кадри от огряната от слънцето градина в дома си в луксозния квартал Монтесито, близо до Санта Барбара, където двойката се установи след оттеглянето си от активните кралски задължения.

Камерата заснема луксозен басейн, заобиколен от пищна зеленина. В него безгрижно плуват, наслаждавайки се на слънчевите лъчи, майката на Меган - Дория и четиригодишната Лилибет.

В следващия клип Меган и Хари са документирани как танцуват заедно на красива зелена поляна. Романтичните кадри бяха споделени и в черно-бяло – като закачливо намигване към тенденцията от 2016 г., която в момента отново набира популярност в социалните мрежи.

„Когато 2026 г. се усеща точно като 2016“, гласи надписът към видеото.

Сред най-впечатляващите видеоклипове бе този, който показва как шестгодишният Арчи храни бебе носорог по време на семейно посещение в зоопарка и ботаническата градина The Living Desert в Калифорния. „Средно черните носорози могат да тежат над 1000 килограма“, обяснява водач, докато малкият принц с ентусиазъм подава на животното лоза с листа, а рижаво-кестенявата му коса блести на слънчевата светлината.

Самата Меган се присъедини към сина си, подавайки стрък маруля на жираф и усмихвайки се зад слънчевите си очила.

Снимка: instagram/meghan

Семейните публикации на Меган се появиха непосредствено преди заминаването на Хари във Великобритания за делото си във Висшия съд срещу издателя на Daily Mail - Associated Newspapers Limited, заради твърдения, че медията е използвала незаконно лични данни при подготовката на свои материали. Очаква се съдебните производства да започнат на 19 януари.

Ще се срещнат ли принц Хари и крал Чарлз

Въпреки завръщането на Хари в родината му, среща с баща му, крал Чарлз, не се очаква. Макар двамата да се събраха за първи път от 19 месеца насам през септември миналата година, смята се, че по време на това посещение подобно нещо няма да се случи.

Още моменти от семейния живот на Меган и Хари - във видеото:



