Принц Хари се завръща в Лондон в понеделник за детска благотворителна гала вечер. Но въпросът, който всички си задават, е дали след години на напрежение и болка той ще се срещне с баща си, крал Чарлз III.

Последният път, когато принцът, избрал доброволното изгнание, видя Чарлз, беше през февруари 2024 г., когато се върна от дома си в Калифорния, след като научи, че баща му е бил диагностициран с рак, пише АФП.

Двамата се срещнаха за кратко в резиденцията на Чарлз, Кларънс Хаус, преди Хари да се върне в Съединените щати, след като пренощува в лондонски хотел.

Сега на 76 годишният крал редовно провежда лечение за неизвестна форма на рак. Но разривът между баща и син все още не е преодолян.

Хари се е връщал във Великобритания три пъти оттогава, но не се е срещал с Чарлз, въпреки че отправи искрена молба през май.

Снимка: Reuters

„Бих искал помирение със семейството си“, каза той пред Би Би Си, добавяйки през сълзи: „Не знам колко време има баща ми.“

Той призна, че баща му „не иска да говори с мен... но... би било хубаво да се помирим“.

Съобщението може да е накарало Чарлз да се свърже с най-малкия си син, за да види дали разрушените им връзки могат да бъдат поправени.

Хари, известен още като херцог на Съсекс, се оттегли като работещ кралски член през 2020 г. със съпругата си Меган, отправяйки се към нов живот в Северна Америка с малкия си син Арчи.

Но на 9 юли прессекретарят на краля Тобин Андрее, бивш заместник-редактор на британския таблоид „Дейли Мейл“, и новият ръководител на комуникациите на принца Мередит Мейнс бяха забелязани да се срещат в Лондон. Това предизвика спекулации, че след години на отчуждение нещо се случва.

Според вестник „Мирър“ между двамата мъже може да се състои „обикновен разговор лице в лице между баща и син“.

Разкъсано семейство

Бъкингамският дворец отказа да коментира спекулациите, но кралските наблюдатели не изключват среща.

„Мисля, че помирението е на хоризонта“, каза пред АФП историкът и кралски коментатор Ед Оуенс.

„Мисля, че Бъкингамският дворец и кралят са осъзнали, че е в интерес на краля като публична личност да се стреми към помирение със сина си“, каза той.

„Това ще се разглежда като успешен опит да се сплоти отново това много разпокъсано семейство, което твърде дълго с различните си истории в таблоидите, клюки и скандали е отвличало вниманието от царуването на краля“, добави той.

Хари ще участва в церемония по награждаване в понеделник вечерта на благотворителната организация WellChild, като ще признае „забележителната издържливост и героичните качества“ на тежко болните деца.

Снимка: gettyimages

Той има и няколко други ангажимента, планирани през седмицата, каза неговият говорител.

Чарлз трябва да бъде в Шотландия в събота за традиционните ежегодни игри близо до замъка му Балморал.

„Големият въпрос е, ако кралят и принц Хари се срещнат, къде ще бъде това?“, каза Джо Литъл, управляващ редактор на списание „Magesty“.

„Първи стъпки“

Срещата през юли между кралските помощници „показа, че има канал за комуникация“, каза той.

„Кралят все още много обича Хари. Но очевидно през последните няколко години са се случили много неприятни неща“, добави той.

Кралското семейство беше разтърсено от разкритията, направени в биографията на Хари „Резервният“ и в скандалното интервю с кралицата на американското токшоу Опра Уинфри, в което се твърди, наред с други неща, че неназовани роднини са правили расистки коментари.

По-големият брат на Хари, принц Уилям, наследник на трона, беше особено разгневен от няколко критики към него и съпругата му принцеса Катрин.

Снимка: gettyimages

Хари призна пред Би Би Си: „Някои членове на семейството ми никога няма да ми простят, че написах книга. Разбира се, никога няма да ми простят много неща“.

Меган не се е връщала във Великобритания от смъртта и погребението на бабата на Хари, кралица Елизабет II, през септември 2022 г.

Децата на двойката, 6-годишният Арчи и 4-годишната Лилибет, бяха за последно във Великобритания за тържества по случай 70-годишнината от царуването на кралицата предходната година.

Експертът по кралското семейство Ричард Фицуилямс заяви, че всяка среща ще бъде далеч от любопитни очи и ще бъде просто „първи стъпки“ към помирението.

Но той подчерта, че Уилям е категорично против това да приеме Хари обратно в семейството, предават от БГНЕС.

Подробности за посещението на принц Хари в Украйна - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK