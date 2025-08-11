За първи път от близо две десетилетия зоопарка в Мелбърн, Австралия посреща на бял свят бебе жираф. Малкото жирафче, което все още няма име е мъжко и се е родило на 1 август, а бременността на майката е продължила впечатляващите 460 дни, съобщава News 7 Australia.

„С огромна радост ви съобщаваме, че в зоопарка в Мелбърн се роди жирафче - първото бебе жираф, родено тук от почти 20 години насам,“ обявиха от Zoos Victoria - официалната страница на зоопарка, в пост във Facebook. Към публикацията беше споделено и видео с новороденото. От зоопарка разказват, че раждането е продължило около час и го описват като изключително вълнуващо преживяване. В момента майката жираф и нейното бебе получават нужното време и пространство, за да се свържат в спокойна среда и все още не е решено кога малкото жирафче ще може да приема посетители.

Освен че е силно емоционално събитие, раждането на това жирафче има и по-голямо значение, то помага за опазването на вида в Австралия. Жирафите са класифицирани като „уязвим вид“ в Червения списък на Международния съюз за опазване на природата. Макар че като цяло видът не е застрашен от изчезване, някои от неговите подвидове са в сериозна опасност.

От осемте оценени подвида, два са определени като застрашени, а други два - като критично застрашени, което означава, че са изправени пред изключително висок риск от изчезване в дивата природа. Например, Кордофанският жираф е загубил 90% от популацията си от 80-те години насам, а Нубийският жираф - цели 98%, според данни на IUCN.

