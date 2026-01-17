Меган Маркъл зарадва фенове с неочаквано послание. Тя сподели стари и емоционални кадри от 2016 г. с принц Хари, а носталгията и спомена, разчустваха много от техните последователи.

Любов преди 10 години, любов и сега!

Към кадрите Маркъл беше написала трогателно послание, че настоящият момент ѝ напомня силно за началото на връзката им, когато двамата все още са далеч от светлината на прожекторите и просто се наслаждават на времето си заедно. На уюта и взаимното си присъствие.

2026 е новата 2016 - поглед назад във времето

Публикацията на Мегън Маркъл в нейния Инстаграм профил включва специална снимка от 2016 г., направена по време на пътуването им в Ботсвана. Именно това преживяване заема остава вечен символ на тяхната любовна приказка, тъй като се случва в самото начало на връзката им и играе ключова роля за сближаването им като двойка. Това е периодът, в който двамата прекарват време далеч от публичността и изграждат връзката си извън вниманието на медиите.

"Щом 2026 наистина се усеща като 2016 година, значи трябва да сме там!" - написа в описание към кадрите херцогинята.

От първа среща до семейство

Припомняме, че Меган Маркъл и принц Хари се запознават през лятото на 2016 г., а връзката им бързо се развива. Година по-късно те обявяват годежа си, а през 2018 г. сключват брак. Днес двойката има две деца – принц Арчи и принцеса Лилибет. Макар да пазят личния живот на децата си, Меган и Хари от време на време споделят моменти от семейното си ежедневие, които показват близостта помежду им.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER