След години на дистанция и напрежение, изглежда, че ледовете около херцозите на Съсекс може би започват да се пропукват. Последните новини сочат, че Меган Маркъл обмисля сериозно да придружи принц Хари при следващото му посещение в родината му това лято. Ако това се случи, това ще бъде първата визита на херцогинята на британска земя от 2022 година насам.
Причината за евентуалното посещение е свързана с едно от най-скъпите на Хари начинания – игрите за ветерани Invictus Games. През юли 2026 г. в Бирмингам ще се състои официално събитие, отбелязващо точно една година до следващото издание на игрите през 2027 г., съобщава Hello.
Защо Меган би се върнала точно сега?
Според източници Меган винаги е била плътно до съпруга си по време на важните моменти от историята на Invictus Games. Тя го придружи в Канада и Германия за подобни церемонии, така че присъствието й в Бирмингам би било логична стъпка в подкрепа на мисията му.
Въпреки това, решението не е лесно. Последното посещение на Меган в Обединеното кралство беше през септември 2022 г. за погребението на кралица Елизабет II. Оттогава насам Хари пътува сам за различни съдебни дела и ангажименти, докато Меган остава в Калифорния с двете им деца – 6-годишният Арчи и 4-годишната Лилибет.
Кой е решаващият фактор?
Най-голямото препятствие пред това пътуване остава въпросът за сигурността. Принц Хари води дълга съдебна битка за възстановяване на полицейската си защита, финансирана от данъкоплатците, докато е на британска територия. В емоционално изявление пред Върховния съд той подчерта:
„Обединеното кралство е централно за наследството на децата ми... Това не може да се случи, ако не е възможно да бъдат в безопасност, когато са на британска земя“.
Децата и кралските срещи
Ако семейството пътува заедно, това би било исторически момент за малката Лилибет, която за последно беше в Лондон, когато навърши една годинка. Почитателите на кралското семейство вече се питат дали това посещение няма да доведе до дългоочакваната среща с крал Чарлз III, който, според близки до двореца, копнее да прекарва повече време с внуците си.
Засега официално потвърждение от представителите на Съсекс няма, но лятото в Лондон обещава да бъде горещо – не само заради времето, но и заради възможните нови кралски драми.
Каква е новата конспирация, свързана с Меган Маркъл - вижте във видеото тук:
