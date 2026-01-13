След години на дистанция и напрежение, изглежда, че ледовете около херцозите на Съсекс може би започват да се пропукват. Последните новини сочат, че Меган Маркъл обмисля сериозно да придружи принц Хари при следващото му посещение в родината му това лято. Ако това се случи, това ще бъде първата визита на херцогинята на британска земя от 2022 година насам.

Причината за евентуалното посещение е свързана с едно от най-скъпите на Хари начинания – игрите за ветерани Invictus Games. През юли 2026 г. в Бирмингам ще се състои официално събитие, отбелязващо точно една година до следващото издание на игрите през 2027 г., съобщава Hello.

Защо Меган би се върнала точно сега?

Снимка: Getty Images

Според източници Меган винаги е била плътно до съпруга си по време на важните моменти от историята на Invictus Games. Тя го придружи в Канада и Германия за подобни церемонии, така че присъствието й в Бирмингам би било логична стъпка в подкрепа на мисията му.

Въпреки това, решението не е лесно. Последното посещение на Меган в Обединеното кралство беше през септември 2022 г. за погребението на кралица Елизабет II. Оттогава насам Хари пътува сам за различни съдебни дела и ангажименти, докато Меган остава в Калифорния с двете им деца – 6-годишният Арчи и 4-годишната Лилибет.

Кой е решаващият фактор?

Снимка: Getty Images

Най-голямото препятствие пред това пътуване остава въпросът за сигурността. Принц Хари води дълга съдебна битка за възстановяване на полицейската си защита, финансирана от данъкоплатците, докато е на британска територия. В емоционално изявление пред Върховния съд той подчерта:

„Обединеното кралство е централно за наследството на децата ми... Това не може да се случи, ако не е възможно да бъдат в безопасност, когато са на британска земя“.

Децата и кралските срещи

Ако семейството пътува заедно, това би било исторически момент за малката Лилибет, която за последно беше в Лондон, когато навърши една годинка. Почитателите на кралското семейство вече се питат дали това посещение няма да доведе до дългоочакваната среща с крал Чарлз III, който, според близки до двореца, копнее да прекарва повече време с внуците си.

Снимка: Getty Images

Засега официално потвърждение от представителите на Съсекс няма, но лятото в Лондон обещава да бъде горещо – не само заради времето, но и заради възможните нови кралски драми.

