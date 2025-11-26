За мнозина ноември е най-мрачният и дори тъжен месец в годината – когато настъпват студът и мракът, които изместват слънчевото време. Но не и за британското кралско семейство. За тях ноември е сред най-специалните и романтични в година, тъй като именно тогава много двойки избират да се сгодят или сключат брак.

Традицията е поставена от кралица Елизабет и принц Филип в далечната 1947 г. Двамата си казват заветното „да“ на красива церемония в Уестминстърското абатство на 20 ноември.

Снимка: instagram/jandrewsbridal

Двадесет и шест години по-късно дъщерята на Елизабет и Филип, принцеса Ан, първата от четирите им деца, която се омъжва, се венчава за капитан Марк Филипс. Датата е 14 ноември 1973 г.

А традицията е окончателно затвърдена от принц Уилям и Кейт Мидълтън на 16 ноември 2010 г. Имено тогава те споделят щастливата новина, че са сгодени.

Снимка: Getty Images

Около обявяването на годежа се вдига голям шум, тъй като Уилям е в директната линия на наследяване на трона - което означава, че бъдещият крал е намерил своята кралица.

През 2017 г. ноември отново е предпочетеният месец - този път от принц Хари и Меган Маркъл, които също обявяват годежа си.

По-малкият син на крал Чарлз съобщава, че ще сключи брак с американската актриса на 27 ноември в в двореца Кенсингтън, който е едно от любимите места на покойната принцеса Даяна.

Снимка: Getty Images

Любопитното е, че както принц Уилям, така и принц Хари намират начин да включат покойната си майка в предложенията за брак чрез бижута, които са ѝ принадлежали.

Първородният ѝ син подарява на Кейт емблематичния диамантен годежен пръстен на майка си, а по-малкият проектира специален пръстен за Меган, съдържащ два диаманта от личната колекция на покойната принцеса.

Във видеото - да си припомним моменти от сватбената церемония на принц Хари и Меган Маркъл:



