Нова кралска биография хвърля светлина върху първоначалните опасения на двореца относно връзката на херцозите на Съсекс, съобщава People.

Когато принц Хари обяви годежа си с американската актриса Меган Маркъл през ноември 2017 г., светът ликуваше, но зад стените на двореца Бъкингам не всички са посрещнали вестта с ентусиазъм. Сега излизат наяве подробности за острата реакция на дядото на Хари, покойния принц Филип, който е отправил неочаквано силно предупреждение към внука си.

Острите думи на херцога на Единбург

Снимка: Getty Images

Принц Филип, който беше известен със своя бърз ум и прагматичен хумор, реагирал с нежелание на новината за влизането на тогавашната 44-годишна Меган в кралското семейство.

Реакцията му е била кратка, ясна и доста критична. Източници твърдят, че след като научил за плановете на двойката, принц Филип е предупредил Хари с крилата фраза:

„Човек излиза с актриси, не се жени за тях“.

Това остро предупреждение към тогава 41-годишния Хари отразява консервативните нагласи в двореца към идеята за актриса, и то американка, която се присъединява към висшите ешелони на британската монархия. Херцогът на Единбург, починал през 2021 г., очевидно е имал сериозни резерви.

Къде се разкрива това?

Снимка: Getty Images

Тази информация стана публична благодарение на кралската биография на принц Андрю и Сара Фъргюсън, озаглавена Entitled: The Rise and Fall of the House of York от историка Андрю Лоуни, която излезе по-рано тази година. Лоуни пише в книгата, че тази фраза е била реакцията на Филип, след като е научил за сватбените планове.

Опасенията на принц Уилям

Снимка: gettyimages

Принц Филип не е бил единственият член на семейството с резерви. По-големият брат на Хари, принц Уилям, също е изразил предпазливост, като е предупредил по-малкия си брат, че връзката се развива „твърде бързо“. Това предупреждение, дошло от Уилям, който излиза с Кейт Мидълтън осем години преди да се оженят, е наранило и ядосало Хари.

Самият Хари разкрива повече за напрежението в своите мемоари от 2023 г., „Spare“. Той пише за инцидент, който прераства в насилие, започнал, след като Уилям нарекъл Меган „груба“ и „дразнеща“. В интервю, свързано с мемоарите, Хари поясни, че Уилям „никога не се е опитвал да го разубеди да се ожени за Меган“, но е изразил своите „опасения“, подчертавайки, че това ще бъде наистина трудно и за Хари, и за Меган.

Хари разсъждава, че може би Уилям е предвиждал негативната реакция на британската преса, която по-късно се превърна в основна причина за напрежението в семейството.

Херцогът и херцогинята на Съсекс, които се ожениха през май 2018 г., се оттеглиха от кралските си роли през 2021 г. и сега живеят в Монтесито, Калифорния, заедно с децата си, 6-годишният принц Арчи и 4-годишната принцеса Лилибет. Изглежда, че предупрежденията от двореца, макар и противоречиви, не са успели да отклонят Хари от пътя, който е избрал.

