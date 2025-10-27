Семейство Съсекс определено е в есенно празнично настроени! И се подготвя усилено за наближаващия Хелоуин. Меган Маркъл, принц Хари и двете им деца - принц Арчи и принцеса Лилибет, се впуснаха във весело „тиквено“ приключение.

Меган документира събитието с кратко видео, което сподели в социалните мрежи. То представя щастливото семейство по време на посещението им във ферма за отглеждане на тикви.

На кадрите виждаме шестгодишния Арчи, който безгрижно тича около редиците от яркооранжеви тикви – и явно не никак не се страхува от плашилото, което ги „пази“ насажденията.

Меган пък бута количка, пълна с тикви, редом с Хари и малката, четиригодишна Лилибет, която се опитва да помогне с каквото може.

А най-весел е моментът, в който всички дружно изработват своите хелоуин украси - проявявайки творчески дух и издълбавайки тиквите, които са избрали.

В края на видеото, макар и за кратко, се появява и Дория Рагланд, майката на Меган, която също се включва във веселбата.

„Честита неделя“, пише кратко Меган към семейните кадри.

Семейният момент е поредно доказателство, че Меган Маркъл и принц Хари винаги намират време за своите деца - въпреки многобройните си ангажименти.

Наскоро двамата бяха удостоени с наградата „Humanitarians of the Year“ за усилията им да изградят по-безопасен и справедлив онлайн свят за семействата и младите хора, както и за приноса им към насърчаване на психичното здраве в глобален мащаб.

Те се присъединиха и към групата от обществени личности, която се изправи срещу разработването изкуствен свръхинтелект - смятан за потенциална заплаха за човечеството.

А какви тайни крие страховитият празник Хелоуин - вижте видеото:

