Купените костюми за Хелоуин често са скъпи, некачествени и се носят само веднъж. След това попадат в коша или остават забравени в гардероба. Ако искаш да празнуваш по-устойчиво и оригинално, най-доброто решение е да създадеш костюм от това, което вече имаш у дома. Нужно е само въображение и малко време.

Защо да използваме стари дрехи?

  • Спестяваш пари и време.
  • Намаляваш текстилните отпадъци.
  • Получаваш уникален костюм, който никой друг няма.
  • Включваш децата или приятелите си в процеса и той става част от забавлението.

Как да започнеш

  • Разрови гардероба – свои дрехи, забравени дрехи на близки, стари домашни дрехи, непотребни аксесоари.
  • Избери тема – не търси перфектна визия, а разпознаваем силует и ефект.
  • Не шиеш? Не е проблем – сигурни карфици, безопасни игли, връзки и лепило за текстил ще свършат работа.
  • Използвай грим и аксесоари – често точно те придават завършен вид.

Идеи за костюми от стари дрехи

Вещица в градски стил

Черна пола, черна блуза или сако, чорапи на райета и стара шапка, която лесно може да се трансформира във вещерска. Сложи черен шал за воал, подчертай очите с тъмен грим и си готова.

Снимка: iStock

Плашило

Шарена риза, дънки или широк гащеризон, шал около врата и сламена шапка (или шапка, облепена с парчета хартия или слама). За пълнеж – изрежи ленти от плат и ги пъхни в ръкавите и крачолите.

Призрак

Вместо класически чаршаф с дупки, вземи бяла тениска или риза с дълги ръкави, която можеш да нарежеш на ресни. Сложи бял грим с тъмни сенки под очите за ефект.

Зомби

Сиви, черни или избелели дрехи, които можеш да скъсаш или нацапаш с „кръв“ (боя, кетчуп или боя за лице). Направи рани с помощта на тоалетна хартия, лепило и червен грим.

Филмов или литературен герой

  • Хари Потър – черен шал, очила без стъкла, пръчка от клонче.
  • Мерлин – дълго яке или халат, стара пелерина и хартиена шапка като конус.
  • Пират – бяла риза, широк колан, кърпа за глава и обеца от кламер или халка.

Снимка: iStock

Как да включиш и децата

Намеси ги в избора и изработката – това не само ще ги забавлява, но и ще ги научи на устойчивост. Дай им свободата сами да измислят комбинации – често техните идеи са по-оригинални от готовите шаблони.

Полезни съвети

  • Ако не искаш да режеш или повреждаш дрехи, използвай връзки, безопасни игли или зашивай временно.
  • Не забравяй, че гримът и прическата могат да направят чудеса дори с най-обикновените дрехи.
  • Можеш да добавиш картонени аксесоари – шапки, оръжия, маски – изрязани и оцветени ръчно.
  • Включи и аксесоари като шалове, очила, стари чанти или колани.

