2025 г. ни отне много известни личности - актьори, спортисти, писатели, музиканти и още много. Дългогодишни заболявания или изненадваща смърт - ето с кои от тях се разделихме през изминалата година.

Починалите известни през 2025 г

През януари, на 79-годишна възраст, почина Джоселин Вилденщайн, известна като "Жената котка", заради многобройните си козметични операции. Известната в светските среди дама умира от белодробна емболия в апартамент във френската столица, който е обитавала месеци преди това.

Първият месец на годината отне и английската певица Мариан Фейтфул - любимата на Мик Джагър и партньорка на Ален Делон.

Писателката и издателка Божана Апостолова умира в дома си в Пловдив на 80-годишна възраст.

На 71-годишна възраст ни напусна една от най-емблематичните фигури в историята на професионалната борба - Хълк Хоган. Истинското му име е Тери Джийн Болеа – вдъхновение за милиони фенове по света.

През март се разделихме с Димитър Маринов, известен като Митьо Пищова. Маринов е издъхнал на 69-годишна възраст, като през последните години Маринов е имал редица здравословни проблеми и често влиза в лечебни заведения.

На 92-годишна възраст си отива и българският художник Енчо Пиронков.

Малко след като Джорджо Армани официално обяви, че се завъръща в модните среди, здравословен проблем го принудиха да пропусне големите ревюта в Милано и Париж. Но 91-годишният основателят на емблематичната италианска модна марка Giorgio Armani така и не успя да изпълни намерението си.

Известната италианскиа актриса Клаудия Кардинале почина на 87 години. Приживе тя посещава България, където получава титлата „доктор хонорис кауза“ на НАТФИЗ.

Снимка: Getty Images

Тодор Славков, известният внук на Тодор Живков умира на една и съща дата с майка си - Людмила Живкова.

Юли продължава със смърт - този път на световноизвестният музикант Ози Озбърн. Наричат го „Принцът на мрака“, икона на хеви метъла, фронтмен на легендарната група Black Sabbath, и символ на бунта в рок музиката. Легендарният певец умира само няколко седмици след като се събира с бившите си колеги от Black Sabbath и изнесе грандиозен прощален концерт за феновете си.

На 89 г. умира легендарният актьор, режисьор и създател на кинофестивала „Sundance“, Робърт Редфорд. Той умира „в съня си“, в дома си близо до Прoво, Юта.

На 74-годишна възраст почина Иван Тенев - журналист, художник и общественик с активна дейност в културния и обществен живот, известен е с псевдонима Агент Тенев.

Холивудската легенда Даян Кийтън почина след кариера, продължила повече от половин век. Кийтън става известна през 70-те години, участва в хитови филми като „Кръстникът“, „Ани Хол“, „Бебешки бум“, „Клубът на първите съпруги“ и „Нещо трябва да се промени“.

Светът се сбогува и с една от най-великите природозащитнички на нашето време - Джейн Гудол. Тя умира на 91 години, оставяйки след себе си наследство, което далеч надхвърля научните среди.

Тя не беше просто изследовател на шимпанзета - тя беше гласа на природата, учител и вдъхновение за милиони хора.

Британската писателка Софи Кинсела, известна с поредицата си за приключенията на Беки Б., умира на 55-годишна възраст през 2025 г. Авторката, чието истинско име е Мадлин Софи Уикъм, обяви през 2024 г., че е болна от рак на мозъка и се е подложила на лечение с химиотерапия и лъчетерапия. От семейството й съобщиха, че тя си е отишла „тихо, след като прекара последните дни, обградена от истинските си любими неща: семейството, музиката, човешката топлина, Коледа и радостта“.

След кратко боледуване в края на годината умира световноизвестната оперна певица Стефка Евстатиева.

През ноември си отиде и любимата строложка на btv - Светлана Тилкова-Алена. Тежко боледуване от Ковид-19 и невъзможност да се възстанови след това са причините за кончината й.

На 83 години от този свят си отиде един от най-великите родни спортисти - двукратният олимпийски шампион в борбата Боян Радев. Освен като борец, той бе известен и като виден колекционер и дарител. Обявен бе за дарител №1 на Националния исторически музей.

