2025 г. ни отне много известни личности - актьори, спортисти, писатели, музиканти и още много. Дългогодишни заболявания или изненадваща смърт - ето с кои от тях се разделихме през изминалата година.
Починалите известни през 2025 г
През януари, на 79-годишна възраст, почина Джоселин Вилденщайн, известна като "Жената котка", заради многобройните си козметични операции. Известната в светските среди дама умира от белодробна емболия в апартамент във френската столица, който е обитавала месеци преди това.
Първият месец на годината отне и английската певица Мариан Фейтфул - любимата на Мик Джагър и партньорка на Ален Делон.
Писателката и издателка Божана Апостолова умира в дома си в Пловдив на 80-годишна възраст.
На 71-годишна възраст ни напусна една от най-емблематичните фигури в историята на професионалната борба - Хълк Хоган. Истинското му име е Тери Джийн Болеа – вдъхновение за милиони фенове по света.
През март се разделихме с Димитър Маринов, известен като Митьо Пищова. Маринов е издъхнал на 69-годишна възраст, като през последните години Маринов е имал редица здравословни проблеми и често влиза в лечебни заведения.
На 92-годишна възраст си отива и българският художник Енчо Пиронков.
Малко след като Джорджо Армани официално обяви, че се завъръща в модните среди, здравословен проблем го принудиха да пропусне големите ревюта в Милано и Париж. Но 91-годишният основателят на емблематичната италианска модна марка Giorgio Armani така и не успя да изпълни намерението си.
Известната италианскиа актриса Клаудия Кардинале почина на 87 години. Приживе тя посещава България, където получава титлата „доктор хонорис кауза“ на НАТФИЗ.
Тодор Славков, известният внук на Тодор Живков умира на една и съща дата с майка си - Людмила Живкова.
Юли продължава със смърт - този път на световноизвестният музикант Ози Озбърн. Наричат го „Принцът на мрака“, икона на хеви метъла, фронтмен на легендарната група Black Sabbath, и символ на бунта в рок музиката. Легендарният певец умира само няколко седмици след като се събира с бившите си колеги от Black Sabbath и изнесе грандиозен прощален концерт за феновете си.
На 89 г. умира легендарният актьор, режисьор и създател на кинофестивала „Sundance“, Робърт Редфорд. Той умира „в съня си“, в дома си близо до Прoво, Юта.
На 74-годишна възраст почина Иван Тенев - журналист, художник и общественик с активна дейност в културния и обществен живот, известен е с псевдонима Агент Тенев.
Холивудската легенда Даян Кийтън почина след кариера, продължила повече от половин век. Кийтън става известна през 70-те години, участва в хитови филми като „Кръстникът“, „Ани Хол“, „Бебешки бум“, „Клубът на първите съпруги“ и „Нещо трябва да се промени“.
Светът се сбогува и с една от най-великите природозащитнички на нашето време - Джейн Гудол. Тя умира на 91 години, оставяйки след себе си наследство, което далеч надхвърля научните среди.
Тя не беше просто изследовател на шимпанзета - тя беше гласа на природата, учител и вдъхновение за милиони хора.
Британската писателка Софи Кинсела, известна с поредицата си за приключенията на Беки Б., умира на 55-годишна възраст през 2025 г. Авторката, чието истинско име е Мадлин Софи Уикъм, обяви през 2024 г., че е болна от рак на мозъка и се е подложила на лечение с химиотерапия и лъчетерапия. От семейството й съобщиха, че тя си е отишла „тихо, след като прекара последните дни, обградена от истинските си любими неща: семейството, музиката, човешката топлина, Коледа и радостта“.
След кратко боледуване в края на годината умира световноизвестната оперна певица Стефка Евстатиева.
През ноември си отиде и любимата строложка на btv - Светлана Тилкова-Алена. Тежко боледуване от Ковид-19 и невъзможност да се възстанови след това са причините за кончината й.
На 83 години от този свят си отиде един от най-великите родни спортисти - двукратният олимпийски шампион в борбата Боян Радев. Освен като борец, той бе известен и като виден колекционер и дарител. Обявен бе за дарител №1 на Националния исторически музей.
