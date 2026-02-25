Очите на бебето често са първото нещо, което забелязваме у него, но малко родители знаят, че цветът им може драстично да се промени с времето. Често той не е фиксиран при раждането, дори напротив – в повечето случаи се формира впоследствие под въздействието на редица фактори.

Но защо това се случва при някои, а при други – не, кога може да очакваме окончателния цвят и кое влияе върху този красив и загадъчен процес? Ето какво споделят специалистите.

Науката зад промяната на цвета на очите

Цветът на очите се отнася до цвета на ирисите – „пръстенът“ от мускулна тъкан около зеницата, който контролира колко светлина влиза в очите. Докато е в утробата, бебето не е изложено на много светлина - все пак там е доста тъмно!

„Когато се родят, очите на бебето и по-конкретно клетките в ириса, наречени меланоцити започват да се излагат на светлина,“ обяснява офталмологът, д-р Никол Байч пред Cleveland Clinic. „И това произвежда пигмент - или цвета.“

Така с напредването на възрастта, цветът може да започне да се променя - от задълбочаване на нюанса до цялостна промяна.

„Тъмните цветове като кафявото обикновено имат повече меланин - пигментът, който определя пигментацията на кожата, очите и косата,“ казва уточнява още специалистът. „А по-светлите, като синьото, имат по-малко.“

Всички ли бебета се раждат със сини очи?

Това е абсолютен мит. Всъщност едно проучване установява, че малко над 20% от бебетата са се раждат със сини очи, докато цели 63% - с кафяви.

Освен това, раждането със сини очи не гарантира, че детето ще остане с такъв оттенък.

Аа ако еме нетърпеливи да разберем какъв ще е окончателния цвят на очите на детето ни, генетиката може да ни даде насоки.

„Цвета на очите се определя генетично, т.е. наследяваме го от биологичните си родители,“ обяснява д-р Байч. „Ако и двамата родители имат сини очи, 99% е шансът бебето да има също сини очи. По-малко вероятно е двама родители с кафяви очи да имат бебе със сини очи, но е възможно, особено ако има прародител с по-светъл цвят.“

Разбира се, съществуват и други възможности - като зелено, сиво, кехлибарено. Някои хора дори имат два различни цвята на очите, състояние, наречено хетерохромия - което може да се прояви при или скоро след раждането.

Снимка: pixabay

Кога цветът окончателно се оформя

Това се случва обикновено между 3 и 9 месеца, сумарно за период около 6 месеца. Но може да отнеме до три години, докато се определи окончателният цвят на очите.“

След това всяка внезапна промяна в цвета на очите при деца или възрастни може да е знак за медицински проблем и трябва да се обсъди веднага с очен лекар.

