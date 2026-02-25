Едно малко момче се превърна в истинска сензация във Великобритания – тъй като е първото, родено с трансплантирана матка от починал донор.

Днес Хюго вече е на 10 седмици, а майка му - Грейс Бел, която е родена без жизнеспособна матка, го определя като „истинско чудо“.

Самите лекари и хирурзи, участващи в операцията, казват, че раждането е „революционен момент“, който вдъхва надежда на много жени с подобна диагноза.

30-годишната Грейс и партньорът ѝ Стив Пауъл са изключително признателни и отдават почит на „доброто сърце и самоотвержеността“ на донорката и нейното семейство.

Невероятен подарък

Хюго се ражда в края на 2025 г., тежащ почти 3,2 кг, в болница в Западен Лондон.

Майка му Бел е родена без матка и няма менструация, но има нормални яйчници - състояние, наречено синдром на MRKH, което засяга една на всеки 5 000 жени.

Снимка: instagram/bbcnews

Още на 16 години ѝ е казано, че няма да може да износи собствено дете.

Така единствената опция на Бел остава трансплантация на матка или сурогатно майчинство.

И когато младата жена получава обаждане, че е дарена матка и трансплантацията е възможна, тя изпада буквално „в пълен шок“ – по собствените ѝ думи.

А днес сподел: „Постоянно мисля за жената, която сбъдна мечтата ми и нейното семейство. И всеки ден и се моля да намерят някакъв мир, знаейки, че дъщеря им ми е дала най-големия подарък: подаръка на живота“, казва Бел.

Едно истинско чудо

Операцията на Бел е продължава 10 часа. Следва няколкомесечно хормонално лечение, последвано от трансфер на ембрион.

Когато Хюго се ражда, Бел възкликва: „Той е истинско чудо!" И допълва: "Спомням си как се събудих сутринта и видях малкото му лице с биберона и се почувствах, сякаш съм в някакъв от сън.“

Успешната трансплантация на матка е само една от 10 подобни, извършени във Великобритания. Но Хюго е първото бебе, родено от починал донор.

В световен план случаите на трансплантации на матка са около 100 – в резултат на което са родени 70 здрави бебета, пише BBC.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER