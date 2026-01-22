Представете си, че девет месеца очаквате своето малко чудо, подготвяте стаята, избирате име, минавате през всички емоции на бременността... и в момента, в който най-накрая гушнете бебето си, осъзнавате, че то няма нищо общо с вас. Нито с партньора ви.

Точно този сценарий, достоен за филмов трилър, се разиграва във Флорида. Една двойка, преминала през трудния път на инвитро процедурите, сега води съдебна битка, която разтърси света на медицината, сочи People.

Двойка съди клиника за инвитро, твърдейки, че на съпругата е бил имплантиран грешен ембрион.

Жената твърди, че е родила бебе, което не е генетично свързано с нея.

Двойката е използвала генетични тестове и е открила, че бебето не е биологично свързано с родителите.

Как започва инвитро процедурата?

Джейн и Джон Доу са имена, използвани в съдебните документи за защита на анонимността им, се обръщат към Центъра за фертилитет в Орландо през март 2025 г. тяхното желание е имплантиране на техен собствен ембрион, създаден от нейна яйцеклетка и негова сперма.

Кога идва проблемът?

Всичко изглежда наред до началото на декември, когато на бял свят се появява тяхното момиченце. Още в първите секунди обаче родителите забелязват нещо странно – бебето има коренно различен външен вид от тях. Докато родителите са от кавказки произход, новороденото очевидно не е.

Резултатите, които никой родител не иска да чуе

Снимка: pixabay

След направени генетични тестове, съмненията се превръщат в жесток факт – бебето не е биологично свързано с нито един от двамата родители. Оказва се, че в клиниката е станала фатална грешка и на жената е бил имплантиран чужд ембрион.

Обич срещу биология

Тук историята става наистина трогателна. В иска си двойката споделя, че връзката им с малкото момиченце е „изключително силна“ и се засилва с всяка изминала минута. Те са готови да се грижат за нея, но същевременно чувстват моралния дълг тя да бъде събрана с истинските си биологични родители.

А какъв е големият им страх? Някъде там, в друга клиника или друг дом, може би друга двойка носи или вече отглежда тяхното биологично дете, без дори да подозира.

Какво следва?

Семейството съди клиниката с искане за:

Пълна прозрачност за всички пациенти през последните 5 години.

Безплатни генетични тестове за всички бебета, родени чрез центъра.

От клиниката в Орландо заявяват, че сътрудничат на разследването, но за Джейн и Джон това е малка утеха в ситуация, която променя живота им завинаги.

