Мегън Трейнър и съпругът ѝ Дарил Сабара тайно посрещнаха третото си дете чрез сурогатна майка. Певицата сподели емоционални кадри от трогателния момент, които разтопиха мрежите. Ето и как се казва новото попълнение в звездното семейство.

Изпълнителката на „Made You Look“ сподели първите кадри от първите минути на бебето на бял свят в Instagram, като под публикацията си написа и датата „18 януари 2026 г.“ От изявлението ѝ става ясно, че се е родила първата ѝ дъщеря - Майки Муун Трейнър. Певицата остана благодарна на сурогатната майка на дъщеричката ѝ: „Нашето момиченце... най-накрая стигна до бял свят благодарение на нашата невероятна сурогатна майка супержена.“

„Завинаги ще бъдем благодарни на всички лекари, медицински сестри и екипи, които направиха тази мечта възможна“, добави още 32-годишната Трейнър.

Майката и артист разказа повече за многобройните битки, които са водили с партньора ѝ, за да могат да разрастнат семейството си. Изглежда сурогатството е било „най-безопасно“ за нея.

От поста ѝ в Instagram става ясно още, че нейните синове - 4-годишният Райли и 2-годишният Бари, са били толкова развълнувани да посрещнат сестричката си, че дори са измислили презимето ѝ.

Трейнър и звездата от „Деца шпиони“ се ожениха през декември 2018 г., а поп звездата открито разказа за мечтата си да има четири деца пред People през 2022 г., малко след като посрещна второто си дете. „На половината път съм.“ По-късно същата година, певицата на „All About That Bass“ повтори, че целта ѝ е да „забременее“ през 2023 г.

Междувременно тя наскоро се оттегли от спекулациите, че е замесена в много обсъжданата драма около майчината си група, след като бившата ѝ членка Ашли Тисдейл ги нарече „токсични“. По-рано този месец хитмейкърката сподели изненаданата си реакция в TikTok, докато четеше за драмата онлайн, във видеоклип, съчетан с песента ѝ от 2025 г. „Still Don’t Care“.

„Аз, разбирайки за очевидната драма в групата на майките“, написа тя над клипа.

