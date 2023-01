Поп звездата Мегън Трейнър обяви, че е бременна.

„Бебе номер 2 ще се появи през лятото“ – написа 29-годишната певица в Инстаграм.

Изпълнителката на хита "All About That Bass" и актьорът Дарил Сабара (Spy Kids) вече имат момченце, което се роди през февруари 2021 г.

През юни 2021 г. певицата разказа за трудното раждане на сина й Райли.

„Беше ужасно, защото той не можеше да проплаче. Видях го за секунда, след което лекарите го взеха, за да го занесат до интензивното неонатално отделение за интубиране. Това бе най-тежкият момент. За щастие, всичко се оправи и след пет дни се прибрахме вкъщи“ – поясни певицата.

През април 2021 г. тя публикува в TikTok емоционално видео от първите дни на сина си. „Имахме трудно начало, но Райли е перфектен и здрав! Щастлива съм да бъда твоя майка, сладко момче“ – написа тогава щастливата майка.