Точно преди 50 години на 15 август започва рок фестивалът Уудсток, превърнал се в истинска легенда с изпълненията на банди и артисти като Сантана, Грейтфул Дед, Джанис Джоплин, Джо Кокър, Джими Хендрикс, Джеферсън Еърплейн и Ху, които свирят пред насъбралите се над 400 000 души.
Обещаващ "3 дни мир и музика", Уудсток се провежда на 15, 16 и 17 август 1969 г. в местността Уайт Лейк край градчето Бетъл в щата Ню Йорк. Фестивалът е известен и като една от най-големите прояви на хипи движението срещу войната на САЩ във Виетнам.
Уудсток представлява и кулминация на протеста на младото поколение срещу догмите и предразсъдъците на обществото през 60-те години на миналия век.
Въпреки, че първоначално е трябвало да се случи в градчето Уудсток, фестивалът се провежда на площ от 2400 дка в кравефермата на Макс Ясгур, защото местните жители се възпротивяват и той я предоставя като резервен вариант. Организаторите продават около 50 000 билета, но на Уудсток пристигат над 400 000 души, което налага присъстващите да делят храната и водата си съвсем в духа на хипи времената. Полицията не регистрира случаи на насилие въпреки огромната тълпа от близо половин милион души.
Нека чуем 7 велики изпълнения за 50-ата годишнина на Уудсток от Сантана, Грейтфул Дед, Джанис Джоплин, Джо Кокър, Джими Хендрикс, Джеферсън Еърплейн и Ху.
Сантанa
Грейтфул Дед
Джанис Джоплин
Джо Кокър
Джими Хендрикс
Джеферсън Еърплейн
Ху
Вижте повече за Уудсток в следващото видео:
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK