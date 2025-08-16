Неприятната миризма у дома не е просто досадна, тя може да повлияе на настроението ни, качеството на въздуха и дори на здравето ни. Вместо да прикриваме проблема с ароматизатори, нека използваме ефективни методи, за да я премахнем.

Ето как да се отървете от неприятната миризма:

1. Разчистете „невидимите“ източници

Често миризмата идва от места, които не почистваме редовно:

Гъба за миене на съдове - сменяйте я поне веднъж седмично.

Филтърът на абсорбатора – там се натрупва мазнина.

Кошчето за боклук - дори празно, може да мирише. Добре е да го измиете с вода и оцет.

2. Създайте натурален ароматизатор с кафе и портокал

Ето нещо креативно и приятно:

Разрежете портокал на две.

Издълбайте внимателно вътрешността.

Напълнете с кафе на зърна или канела и карамфил.

Остави половинките в различни стаи.

Това не само неутрализира лошите миризми, но и създава уют.

3. Активният въглен - вашият невидим съюзник

Малко хора знаят, че активният въглен неутрализира миризми без да добавя нови. Просто сложете купичка с въглен в гардероба, банята или близо до котешка тоалетна, ако имате домашен любимец коте. Работи и при миризма от обувки.

4. Домашен дифузер с етерични масла

Натурален ароматизатор:

100 мл дестилирана вода

1 ч. л. спирт

10 капки етерично масло - лимон, лавандула, чаено дърво

Сложи в стъклен буркан с дървени пръчици

Това не само ще освежи въздуха, но и ще има антибактериален ефект.

5. Проветрявайте често

Проветряването е задължително, но има и трик:

Отворете прозорци от противоположни страни на дома за 5–10 минути.

Използвайте вентилатор, обърнат към прозореца – ще изкара застоялия въздух навън.

6. Сода бикарбонат в хладилника, но и не само

Сложи отворена кутийка със сода в хладилника, но и:

В гардероба - в платнена торбичка

До котешката тоалетна

В шкафа за обувки

Содата абсорбира миризмите, вместо да ги прикрива.

А как да се отървете от праха у дома – вижте тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK