Не само досаден, но и опасен за здравето - прахът у дома е упорит, натрупва се бързо и определено дразни домакините. Но как да се отървем от него? Подготвили сме ви няколко ефективни метода, с които да постигнете безупречно чист дом.

Ето кои са най-добрите начини за премахване на праха:

Редовно почистване – основата на борбата с праха

Колкото и простичко да звучи, най-ефективният начин да се отървем от праха е с редовно почистване. Прахът не се появява изведнъж, той се натрупва постепенно с времето. Планирайте поне едно основно почистване седмично, като включите прахосмукачка, избърсване на повърхности и почистване на труднодостъпни места.

Фокус върху меката мебел и текстила

Килимите, пердетата, възглавниците и дори мебелите от плат са истински магнити за прах. Ако е възможно, перете пердетата и калъфките за възглавници поне веднъж месечно. Килимите също трябва да се почистват с прахосмукачка и периодично да се изтупват или да се изпращат на професионално почистване.

Намаляване на източниците на прах

Прахът съдържа мъртви кожни клетки, косми от домашни любимци, цветен прашец и дори микроскопични частици от мебели и електроника. Колкото по-малко „събирачи на прах“ има в дома ви, толкова по-добре. Премахнете излишните декорации, плюшени играчки или предмети, които няма да използвате повече. Подменете стари килими и завеси с такива, които задържат по-малко прах.

Добра вентилация – много важно

Добрата циркулация на въздуха помага да се намали влагата и натрупването на прах. Проветрявайте редовно помещенията и, ако е възможно, използвайте пречиствател на въздух.

Избягвайте прахосъбиращи настилки

Текстилните настилки и тежки мокети задържат огромно количество прах. Ако имате възможност, изберете подови настилки като ламиниран паркет, плочки или винил, които се почистват лесно и не задържат голямо количество прах.

