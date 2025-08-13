Най-новият тренд в маникюра за август: Cajun Chrome (СНИМКИ)

Във времето на бежови, телесни и бледорозови нюанси, понякога просто ни липсва цветен проблясък, който да привлече вниманието. Точно такъв ефект предлага "каджунският хромиран" маникюр - един от най-актуалните цветове в края на лятото.

Оранжевият цвят, сам по себе си носи лятно послание. Той придава топлина на цялостната визия. Добавеният хром отгоре му придава перфектен блясък, без да отнема от чара на цвета.

Дизайнът е смел, огнен и изпълнен с индивидуалност. Съчетава топли, "пикантни" подтонове с хромирано покритие, което мигновено грабва вниманието и излъчва увереност.

Цветът е забавен избор за края на лятото. Не само че влиза в тенденциите за летен маникюр с гръм и трясък, но и загатва за предстоящата есенна палитра.

Как да си направите каджунски хромирани нокти

Това определено е един от онези цветове за маникюр, които ще привлекат вниманието към вас и то по най-добрия начин! Ако сте достатъчно смели, за да носите Cajun Chrome, ето как да постигнете тази така нашумяла визия.

Пригответе снимка на желаният маникюр, за да може вашият маникюрист, или вие, да определи точно какъв вид искате да постигнете. За желания ефект изберете цвят от палитрата като „изгорял портокал“ или „мед“ – такъв с много топлина и може би дори някои златисти тонове. Когато стане време за финалните щрихи потърсете подходящ златиста хромирана пудра, която внимателно да втриете върху цвета. За да завършите маникюра добавете топ лак.

Какво е каджун?

Каджунската подправка е смела и ароматна смес от множество подправки, като сладък и лют червен пипер, чесън и лук на прах, черен пипер и сол с допълнителни подправки като риган и мащерка.

Наречена така заради кухнята на Луизиана, която обогатява, тази универсална подправка добавя пикантен и солен вкус към разнообразни ястия, включително морски дарове, пилешко месо и зеленчуци.

Какви са тенденциите при маникюра - вижте в следващото видео.