Ще изчезне ли наистина гел лакът от 1 септември и какви са алтернативите?

От 1 септември Европейският съюз въвежда забрана за химическото вещество Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide - TPO, което се използва в повечето гел лакове за нокти, а те са един от най-предпочитаните продукти за красив маникюр сред дамите. Според последните изследвания това вещество може да бъде опасно за здравето.

TPO се използва, за да втвърди и полимеризира лака под UV светлина. В миналото бе разрешен за уптореба от професионалисти, но съвсем скоро ще бъде забранен във във всякакви условия. Алтернативите на опасното вещество са акрил, потапяща пудра или традиционните бавносъхнещи лакове. Много известни марки вече преформулират продуктите си и в етикетите им е посочено, че липсва TPO.

Какво представлява гел лакът?

Гел лакът е смеска между обикновения лак за нокти и гела, използван при изграждането на нокти. Съчетава в себе си удобството и визията на класическия лак с издръжливостта и здравината на гела. Така жените, които търсят дълготраен и красив резултат, винаги се спират на него. Той се нанася сходно с обикновения лак - в няколко тънки слоя, включително основа, цвят и топлак за завършек. Разликата е именно в начина на втвърдяване. Всеки слой се фиксира чрез изпичане под UV или LED лампа, което осигурява бързо съхнене и устойчивост на надраскване, лющене и избледняване и това няма как да бъде постигнато без съдържанието на веществото TPO.

Резултатът е изключително лъскаво и гладко покритие, което може да издържи между две и три седмици без видими следи от износване. Освен това, гел лакът подсилва естествения нокът, правейки го по-устойчив на чупене и затова цялостната визия издържа много повече време, отколкото с обикновен лак за нокти.

Снимка: iStock

Алтернативата - как да постигнем красив и стилен маникюр с акрил?

Какво представлява акрилният маникюр?

Акрилният маникюр се създава чрез смесване на специален акрилен прах с течен мономер. След като двете съставки се комбинират получваме пастообразна консистенция, която се оформя върху естествения нокът или върху предварително поставен удължител. Втвърдяването започва почти веднага след нанасяне, без необходимост от изпичане с лампа. След оформяне и изсъхване, повърхността се изпилява и заглажда, преди да се нанесе лак или да се правят декоративни дизайни.

Защо да изберете акрил?

Акрилът е изключително издръжлив и трудно се случват надрасквания, което го прави подходящ за хора с по-натоварено ежедневие или слаби, чупливи нокти. Освен това дава възможност за креативност - от естествени нюанси до екстравагантни форми, 3D декорации и артистичен nail art.

Снимка: iStock

Как да постигнем стилен резултат?

Избор на подходяща форма - овал, бадем, квадрат - формата трябва да подчертава формата на пръстите и да се съобразява с ежедневния ви стил.

Цветова палитра - неутрални тонове като бежово, розово и млечно бяло са винаги актуални и придават класа. За по-смелите – металически или матирани нюанси са чудесен акцент.

Минималистичен дизайн – тънки линии, геометрични елементи или деликатен френски маникюр с модерна интерпретация ще добавят стил.

Здравословна грижа – поддръжката на акрилните нокти изисква редовно запълване - на около 2–3 седмици и внимателно премахване, за да се избегне увреждане на естествения нокът.

