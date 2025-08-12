Любовта няма граници, но изглежда страстта има предпочитани координати. Международна класация разкри кои нации могат да се похвалят с най-добрите любовници - от романтиката на южняците до изненадващия чар на по-хладните северни ширини. Вижте кои мъже печелят сърцата (и фантазиите) на жените по целия свят.

Различните страни със сигурност събират много различни мъже, а що се отнася до любовниците, има стереотипни страни, които винаги се появяват във филмите. Например, любящият французин или екзотичният и авантюристичен испанец са главните романтични интереси, които всички толкова добре познаваме и обичаме.

Резултати

Проведеното изследване, обхванало над 2000 души от различни държави. Организаторите помолили участниците да посочат националността на най-добрия любовник, с когото са имали интимни отношения.

Резултатите показват недвусмислено:

1. Италианците са на върха с 21%

2. Испанци с 15%

3. Гърци с 14%

4. Бразилци с 11%

5. Французи с 9%, въпреки романтичния им имидж

В класацията влизат още португалците с 8%, шведите с 6% и австралийците с 5%. Британците печелят симпатиите на едва 4% от участниците, а германците остават на последно място с 3%.

Изводи

Според Силвия Линзалоне от приложението за запознанства Wisp, резултатите са напълно закономерни: „Това е увереността, зрителният контакт, начинът, по който говорят – всичко е магнит за привличане. В Италия или Испания романтиката е част от ежедневието, почти като прогноза за времето.“

По думите ѝ британците и германците имат свои качества, но „не излъчват същата топлина“. Тя добавя: „В Италия дори купуването на хляб може да се превърне в прелюдия.“

Любопитно е, че повече от една трета от анкетираните споделят, че най-незабравимата им романтична връзка е започнала по време на почивка. Един на всеки петима признава, че се е влюбил (или почти) в чужбина.

Отделно проучване от миналата година поставя италианския език на първо място като „най-секси“, „най-романтичен“ и „най-страстен“. Немският печели титлата „най-директен“, а британският английски – „най-учтив“.

Какво привлича жените

Множество психологически и социологически изследвания потвърждават, че привлекателността е комбинация от няколко основни фактора:

Външен вид и физическа форма – силното и мускулесто тяло продължава да е най-харесвано, особено когато става дума за първото впечатление.

– силното и мускулесто тяло продължава да е най-харесвано, особено когато става дума за първото впечатление. Интелект – почти 10% от жените поставят умствените качества на първо място.

– почти 10% от жените поставят умствените качества на първо място. Популярност – жените са по-склонни да харесват мъже, които вече са желани от други, възприемайки ги като лоялни и добри партньори.

– жените са по-склонни да харесват мъже, които вече са желани от други, възприемайки ги като лоялни и добри партньори. Финансов статус – известно е, че жените са до четири пъти по-чувствителни на темата за доходите на потенциален партньор, в сравнение с мъжете.

Средиземноморските мъже продължават да държат титлата за най-страстни любовници в света по една или друга причина. Но както показват резултатите, за наша изненада, любовта често се ражда далеч от дома.

