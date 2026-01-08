На 10 януари 2026, събота, магията на „Сурва“ отново идва в София. От 12 ч. в парк „Борисовата градина“ сурвакари от област Перник ще представят традицията с дефиле на пет групи, обредни сцени и арт зона за деца и родители. Входът е свободен и не се изисква регистрация.

Сурвакарските групи ще преминат в дефиле по „Алеята на славата“, а всяка от тях ще представи обреден ритуал и на сцената. Паралелно през целия празник в шатри ще се провеждат творчески занимания с кукерски мотиви, организирани от НЧ „Зуница-2012“ Перник и Община Перник.

Групите, на които зрителите могат да се насладят, са:

Сурвакарска група при НЧ „Люлински изгрев-1903“, село Големо Бучино – Групата съществува повече от 50 години и представя обичая „Сурвакарска сватба“ от празничния цикъл между Коледа и Богоявление. В ритуала участват само мъже, които пресъздават и женските образи, а групата е редовен участник в МФМИ „Сурва“ от 2009 г. с отличия у нас и в чужбина, включително златен медал от международния карнавал в Пожаревац.

Сурвакарска група при НЧ „Светлина-1932“, село Сопица – Групата съществува повече от 70 години и е истински празник за всички поколения, защото в нея участват сурвакари от 1 година и половина до 70 години. Облечени в кожи, с опинци, тояги и маски от кожи и рога, те пресъздават ритуала посрещане на сурвакари в Брезнишко и са сред най-награждаваните участници на „Сурва“, включително със „Сребърна маска“ за цялостно представяне през 2025 г.

Сурвакарска група при НЧ „Алеко Константинов-1899“, село Сирищник – Група с корени от незапомнени времена, която пази жив ритуала с буен огън на мегдана и обиколка из селото с благослов за здраве и благоденствие. Освен звънчарите, в обреда участват булка и младоженец, свекър и свекърва, дяволи, поп, доктор, мечка и мечкар, а майсторските им дървени маски с кожи и рога са носители на множество отличия от „Сурва“, включително златен медал за най-хубава маска и награди за маски и костюми.

Сурвакарска група при НЧ „Никола Корчев-1928“, село Долна Диканя – Групата е с дълбоки корени в селото и е възстановена през 2023 г. с много нови маски и звънци, а днес наброява около 60 участници. Те представят обичая „Сурвакарска сватба“ с булка и младоженец, поп, мечка с мечкар и звънчари с бюлюкбашия, като през 2025 г. получават златен медал за атрактивност и сребърен медал за детска маска на МФМИ „Сурва“ в Перник.

Сурвакарска група при НЧ „Сурвакари Земен 2024“, град Земен – Създадена през 1965 г., групата събира до 50 участници и е разпознаваема с маските и ликовете от животински материали и с пъстрите костюми от нарязани разноцветни платове, вдъхновени от цветовете на природата. Те са сред най-постоянните участници на „Сурва“ с много отличия през годините, а през 2025 г. ръководителят Калин Йорданов получава златен медал за войвода.

Специално за децата на София ще има демонстрация и арт работилница от НЧ „Зуница-2012 г“ гр. Перник - работилничка за сувенири за деца и родители с глина на тема: Кукери и маски, работилничка за изрисуване на порцеланови чаши на тема: Кукери (подходящо за деца и възрастни, изрисуване на керамични плочки с кукерски мотиви или шевици, Работилничка за арт фигурки на кукери по алтернативни методи. След дефилето е предвидено награждаване на участниците.

