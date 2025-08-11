Жените не правят секс само заради чистото удоволствие от интимния акт или правенето на бебета. Но какво ги кара да се разгорещяват най-силно?
Резултатите от изследване на канадски учени от Университета на Отава сред 510 млади хетеросексуални жени сочат, че съществува 237 различни причини, мотивиращи жените да искат секс.
Участничките в проучването трябвало да посочат водещия мотив, които ги карат да практикуват хетеросексуален секс, хомосексуален секс, случаен секс и редовен секс с партньора.
Резултатите от проучването очертават ясен победител и това е физическото привличане, което най-често разгорещява жените за секс.
Ето как изглежда Топ 10 на причините, които карат жените да правят секс:
1. Физическото привличане към него
2. Желанието да изпитам физическо удоволствие
3. Защото е хубаво
4. Исках да покажа привързаност към партньора си
5. Исках да засвидетелствам любовта си към партньора
6. Исках да освободя сексуалното напрежение
7. Чувствах се възбудена
8. Защото е забавно
9. Чувствах се влюбена
10. Поддадох се на моментен порив на сърцето
