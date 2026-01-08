Патрик Суейзи бе една от най-големите звезди на холивудското кино от близкото минало. Той бе не само изключително талантлив, но и харизматичен мъж с прекрасна фигура и излъчване. Животът му обаче се преобърна за миг, след като през 2009 г. му бе поставена тежката диагноза рак – която го погуби за съвсем кратко време.

Патрик почина едва на 57-годишна възраст. А наскоро стана ясно, че и неговият по-малък брат - Шон Суейзи, също е напуснал този свят - на 63 години.

Шон е починал в Лос Анджелис на 15 декември 2025 г., след тежък кръвоизлив, причинен от „тежка метаболитна ацидоза и алкохолна чернодробна цироза“, съобщава People.

Към момента на смъртта си той е работил като общ работник в развлекателната индустрия. Оставя след себе си две деца – син и дъщеря.

Малко след тъжното събитие, братовчедка на братята Суейзи сподели в социалните мрежи снимка на Шон. На нея той позира със забавна тениска, с логото на култовия филм от 1987 г. „Мръсни танци“ и на чийто гръб е изписан цитат, препращащ към една от популярните песни от саундтрака към филма „The Time of My Life“.

От надписа към снимката, става ясно, че идеята за тениската е своеобразен почит към паметта на Патрик Суейзи. Която Шон приживе носи с „гордост“.

Въпреки че от смъртта на Патрик Суейзи изминаха повече от 16 години, той не е забравен – както от близките, така и от почитателите си.

През 2024 г. неговата вдовица - Лиза Ниеми Суейзи, си партнира с водещата неправителствена организация Pancreatic Cancer Action Network, за да помогне за повишаване на осведомеността за заболяването, от което Патрик си отива, както и за увеличаване на финансирането за научни изследвания.

Снимка: Getty Images

„Моята връзка с организацията е в чест на Патрик, защото искам да довърша битката, в която той се бореше толкова упорито и се стремеше да спечели. И само защото него вече го няма, не означава, че всичко е приключило - искам да продължа това за него“, каза Лиза ексклузивно пред People.

Какви са съвременните методи за лечение на рак на панкреаса в България - вижте във видеото:

