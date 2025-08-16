На 16 август е родена Мадона. Тя изоставя колежа и напуска родния Мичиган с едва 35 долара в джоба, за да се премести в Ню Йорк. След години наред упорита работа бива определена като „Кралица на попа“.

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Мадона.

ОВЕН

Имате възможност да оправите личните си отношения. Нищо чудно да се увлечете в нова романтична връзка. Знаете, че сексът ви доставя удоволствие, само ако интимната ви половинка отговаря на темперамента ви.

ТЕЛЕЦ

Интимните ви партньори са се отдалечили, заради съмнения, че им изневерявате. Дали сте им повод да не ви вярват и трудно ще спечелите отново доверието им. Не се опитвайте да се сдобрявате в леглото, защото дори и да се стигне до сексуален контакт, той няма да оправи отношенията ви.

БЛИЗНАЦИ

Не се изненадвайте, ако се увлечете в нова романтична връзка. Любимите ви се притесняват заради нежеланието ви да им докажете чувствата си. Постарайте се да предразположите интимния си партньор за сексуални удоволствия. Ще изгладите недоразуменията.

РАК

Чувствата ви са споделени. Нямате желание за сексуални удоволствия. Този факт отново ще озадачи партньорите ви и ще ги дистанцира. Денят ви дарява шанс за среща с подходящата половинка, ако не сте семейни.

ЛЪВ

Прибързаността в разговорите с любимите ви хора е причина за неразбирателство. Не са уверени в чувствата ви и искат да се разделите. Няма да сте готови за сексуални удоволствия вечерта, а това ще е още един повод за разправия.

ДЕВА

Не се опитвайте да налагате правила в отношенията с любимите си хора, ако не сте семейни, мили жени, защото това ще ги отблъсне от вас и ще ги загубите. Несемейните, които са влюбени, да се съобразяват изцяло с желанията на партньорите си в сексуалните мигове.

ВЕЗНИ

Тези от вас, които са влюбени, днес могат да споделят чувствата си и да направят крачката към сериозно обвързване, но само ако са готови до поемат отговорностите и да си ги поделят. Семейните да не допускат изневери.

СКОРПИОН

Разрешете семейни проблеми и недоразумения с интимната половинка. Вечерта се отдайте на приятни романтични мигове и на сексуални удоволствия, които са желани от двама ви, защото ще ви избавят от напрежението.

СТРЕЛЕЦ

Ако не ревнувате без причина имате шанс да разрешите проблемите си. Нови любовни завоевания ще се окажат разочароващи. Ако сте скъсали с интимните си партньори, се откажете от секс със случайни партньори и изчакайте да се влюбите отново.

КОЗИРОГ

Ако сте семейни и се влюбите неочаквано, внимавайте защото ще си създадете проблеми. Брачната ви половинка няма да ви прости изневярата. Сексуалните ви отношения зависят от вашата коректност и желание за интимност, което ви липсва, защото сте преуморени.

ВОДОЛЕЙ

За да срещнете половинката си трябва да приемате хората такива каквито са. За да сте щастливи в интимните мигове с любимите си, трябва да създадете хармония и в дните си и в сексуалните си отношения.

РИБИ

Ако все още се обичате с интимната си половинка не се подавайте на прекалена зависимост един от друг. Сексуалното привличане между вас и брачната ви половинка е породено и от духовната ви връзка. Бъдете нежни в леглото.

