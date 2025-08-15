В съвременния свят ароматът често се превръща в отражение на индивидуалността - затова искаме да сме сигурни в качеството и безопасността на парфюма, който купуваме.

За съжаление фалшификати могат да бъдат намерени почти навсякъде – от физически до онлайн магазини за продажба. Затова, за да сме сигурни в качеството на продукта, е нужно да знаем някои неща.

Шест признака, по които можете да разпознаем фалшивия парфюм

Ниска цена - оригиналният парфюм е резултат от сложен и скъп процес, включващ разработване, висококачествени суровини, скъпа опаковката, възнаграждение на парфюмеристите и производствените специалисти.

– ако парфюмът е закупен от магазин или сайт, който не е сертифициран като официално място за продажба на марката, това е знак, че трябва да бъдем предпазливи. Качество на опаковката - за луксозната стока от значение е и най-малкият детайл, дори като плътност на опаковката, шрифтовете върху нея и правилно изобразеното лого.

Усещане и устойчивост на аромата - фалшивият аромат може да е много подобен на оригинала в първите минути след нанасяне, но истината е, че бързо се променя или добива странен „химически“ аромат.

Крият ли рискове за здравето фалшивите парфюми

Освен че е естетически са разочароващи, фалшивите парфюми могат да представляват и сериозен риск за здравето. Подобни продукти не преминават тестове за безопасност и могат да съдържат алергени и токсични вещества, които могат да причинят алергични реакции, кожни раздразнения, астматични пристъпи, дерматит и възпаления.

Затова е важно да се обърне внимание на сертификатите, които удостоверяват, че продуктът съответства на определените изисквания и информацията за безопасност.

Как да избегнем закупуването на фалшификат

Винаги да избираме надеждни магазини - само оторизирани дистрибутори и магазини с доказана репутация.

- само оторизирани дистрибутори и магазини с доказана репутация. Да сравняваме цените - оригиналните аромати не могат да струват в пъти пъти по-евтино.

- оригиналните аромати не могат да струват в пъти пъти по-евтино. Да научим повече за парфюмите - способността да различаваме тънкостите при разкриването на аромата ще ни помогне да разпознаем фалшификата, съветват от Marie Claire.

