Когато става въпрос за повишаване на сексуалното желание, най-добрите стратегии не са непременно „сексуални“. Всъщност това, което най-много помага, е да обърнете внимание на ежедневието си, на физическото и психическото си здраве и на качеството на отношенията си. Всички тези фактори могат значително да влияят на начина на сексуалното ви желание.

Либидото не работи мигновено и с едно щракване на пръстите. Желанието може да бъде променливо и чувствително на фактори като стрес, сън, хормони и динамиката в отношенията. Поради това често хората имат колебания и не са сигурни дали наистина изпитват сексуално желание към партньора си.

Практични стратегии за по-добро либидо

Експертите препоръчват няколко подхода, които подпомагат появата на желание за интимност.

Разберете какво пречи на желанието

Първо установете факторите, които потискат либидото, като:

Стрес или натиск.

Недостатъчно внимание към любовната игра.

Умора.

Рутинни сексуални практики, които не предизвикват вълнение.

След като ги идентифицирате, обсъдете ги спокойно с партньора си.

Снимка: iStock

Планирайте интимност по нов начин

Да планирате интимност не означава задължително график за секс. Можете да отделите време за физическа близост, която не води задължително до секс - прегръдки, масажи или гушкане. Тези форми на близост често пораждат желание естествено.

Не мислете негативно за партньора!

Негативните мисли за партньора - дразнене или критика могат да елиминират изцяло желанието за интимност. Концентрирайте се върху качествата и поведението, които цените у партньора си, когато се подготвяте за физическа близост.

Новите преживявания винаги са добре дошли

Новите и непознати ситуации извън спалнята могат да засилят усещането за възбуда. Това включва:

Нови активности заедно.

Експерименти с ролеви игри или разнообразие в интимността.

Включване на секс играчки.

Тези нови преживявания създават усещане за вълнение, което силно стимулира сексуалното желание.

